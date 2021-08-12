南澳州要求东奥归国选手隔离28天惹争议

（墨尔本路透电）澳大利亚奥委会批评，南澳大利亚州对结束东京奥运会返国的运动员实施额外两周的隔离的做法是“残忍和冷漠”的。

作为对抗冠状病毒疫情的其中一个措施是，所有从国外回澳洲的旅客必须在酒店或其他指定设施完成14天隔离。不过，南澳州却追加要求，从东部维多利亚州、昆士兰州和新南威尔士州进来的人得实施额外的14天居家隔离，以加强防疫。

澳洲奥委会表示，南澳州拒绝了豁免延长检疫期的请求。澳洲奥委会总裁卡罗尔周三在声明中表示：“当其他国家在庆祝本国运动员的回归时，我们却在遭受最残忍、最无情的对待。”

南澳州政府发言人无法立即发表评论，但重申了该州的隔离规定。

澳洲奥委会指出，澳洲奥运代表团的其中56名成员正在返回南澳州，其中16名成员已在新南威尔士州首府悉尼接受隔离。

卡罗尔继续说：“我们的奥运选手不仅接种了疫苗，他们还在一个高度控制的东京泡泡里生活，那里采取了最严格的预防措施，在这几周的时间里每天都进行检测。

“我们没有收到任何关于运动员的申请为何被拒绝的解释。”

澳洲体育研究所医疗官员休斯说，额外的隔离期在科学上是不合理的，这会对个人的身心健康构成重大影响。

澳洲边境管制非常严格，冠病暴发以来迅速收紧边境控制以及进行紧急封锁，因此他们在疫情期间的病例远比其他发达国家还要少，至今的确诊不超过3万7000例，死亡人数也不到1000人。