德罗赞加盟 公牛晋升东岸强队

美国职业篮球赛（NBA）圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）前天宣布，该队通过先签后换的方式，将队中的全星赛后卫德罗赞（DeRozan）送到了芝加哥公牛（Chicago Bulls）。公牛由此组建了一支颇具竞争力的阵容，成为一支东岸强队，马刺则进入重建期。

德罗赞本月初刚刚与马刺签下3年8500万美元（约1亿1540万新元）的新合约。通过先签后换，马刺从公牛得到赛迪斯·杨（Thaddeus Young）、阿米奴（Aminu）、一个受保护的首轮首秀权，以及两个次轮选秀权。