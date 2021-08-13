德罗赞加盟 公牛晋升东岸强队 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 德罗赞（左）以其华丽球风著称，曾四次入选全星赛。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛（NBA）圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）前天宣布，该队通过先签后换的方式，将队中的全星赛后卫德罗赞（DeRozan）送到了芝加哥公牛（Chicago Bulls）。公牛由此组建了一支颇具竞争力的阵容，成为一支东岸强队，马刺则进入重建期。德罗赞本月初刚刚与马刺签下3年8500万美元（约1亿1540万新元）的新合约。通过先签后换，马刺从公牛得到赛迪斯·杨（Thaddeus Young）、阿米奴（Aminu）、一个受保护的首轮首秀权，以及两个次轮选秀权。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 NBA 美国职业篮球赛 美职篮季后赛 与我国奥运健儿线上交流 哈莉玛总统肯定运动员付出 东京残奥会取消沿路观圣火传递