点球战前换门将成神来之笔 蓝军再收获欧超杯

主帅图赫尔（Tuchel）不愧是“蓝军”切尔西福星，上季他上任仅仅四个月就带队在阔别九年后重夺欧洲冠军联赛锦标，昨天凌晨（新加坡时间）的欧洲超级杯，他再以一次神奇换人助球队以点球力压西甲球队比利亚雷亚尔夺冠。

本场比赛，摩洛哥籍翼锋齐耶什（Ziyech）在第27分钟为蓝军首开记录，但比利亚雷亚尔在第73分钟便凭借首席前锋莫雷诺（Moreno）的进球扳平比分。