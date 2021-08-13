点球战前换门将成神来之笔 蓝军再收获欧超杯 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月13日 5:00 AM 次席门将阿里萨瓦拉加（中）替补立大功，在点球战中扑出两个点球，助蓝军历史上第二次收获欧洲超级杯，两侧球员为蓝军后卫阿隆索（左）及队长阿斯皮利奎塔。（路透社） 字体大小: 小 中 大 主帅图赫尔（Tuchel）不愧是“蓝军”切尔西福星，上季他上任仅仅四个月就带队在阔别九年后重夺欧洲冠军联赛锦标，昨天凌晨（新加坡时间）的欧洲超级杯，他再以一次神奇换人助球队以点球力压西甲球队比利亚雷亚尔夺冠。本场比赛，摩洛哥籍翼锋齐耶什（Ziyech）在第27分钟为蓝军首开记录，但比利亚雷亚尔在第73分钟便凭借首席前锋莫雷诺（Moreno）的进球扳平比分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 切尔西 图赫尔 与我国奥运健儿线上交流 哈莉玛总统肯定运动员付出 东京残奥会取消沿路观圣火传递