卢卡库正式加盟 助力切尔西首战水晶宫

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）今夜（8月14日）将在他们的新赛季英超首战中坐镇斯坦福桥主场迎战“老鹰”水晶宫（Crystal Palace），重返蓝军的卢卡库（Lukaku）将开启新赛季的冠军争夺之旅。

前天，切尔西在刚刚结束的欧洲超级杯上以点球战6比5击败西甲球队比利亚雷亚尔（Villarreal），成功捧杯。在季前赛中，蓝军又先后战胜了伯恩茅斯（Bournemouth）和阿申纳（Arsenal），战平“热刺”托特纳姆（Tottenham），可谓状态火热。今夜，他们将在对阵伦敦同城对手水晶宫的比赛中证明自己，图赫尔（Tuchel）的球队应该会充满信心，因为他们在球场的各个位置上都要强于对手。

上赛季，切尔西在积分榜排名第四，但这并不能让蓝军感到满足。就在昨天，他们在转会市场以9800万英镑（约合1亿8000万新元）的价格引进了旧将卢卡库，让球队的中前场实力变得更加坚固。

卢卡库坦言，当时自己刚加盟切尔西时还只是个初出茅庐的孩子，在离开了切尔西后，自己辗转数家球会，得到了磨炼，增添了不少阅历，而这些阅历让他变得更加坚强，因此希望能够回馈于蓝军。

“这家球会对我来说意义重大。我从小就支持切尔西，现在回来帮助蓝军去赢取更多的冠军，这种感觉很不可思议。”

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此役切尔西有望围绕卢卡库、约尔吉尼奥（Jorginho）、坎泰（Kante）、哈弗茨（Havertz）和维纳尔（Werner）构建中前场，攻防火力输出强劲，连线进攻端有望频繁制造威胁。此役水晶宫后防必将迎来大考。

不过，水晶宫在这个夏季转会窗口进行了一次大换血，引进了格伊（Guehi）、奥里瑟（Olise）和安德森（Andersen）补强中后场实力。目前球队两翼有沃德（Ward）和米切尔（Mitchell），串联中前场库亚特（Kouyate）、奥里瑟和里德瓦尔德（Riedewald），加上进攻端的阿尤（Ayew）、扎哈（Zaha），球队作战能力同样颇具威胁。

水晶宫上赛季在积分榜上排名第14，73岁的老帅霍奇森（Hodgson）在执教水晶宫四年后也正式宣布退休。前炮兵名将、45岁的维埃拉（Vieira）走马上任，本赛季他也想要找机会证明自己。

纵观两队交手记录，近七场比赛切尔西取得全胜。随着卢卡库强势加盟，本赛季蓝军进攻端将更加霸气侧漏，此役有望轻取水晶宫。