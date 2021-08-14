新赛季全面开放球场收入大增 英超转会市场再掀热潮

尽管疫情没有结束，但英超本赛季会重新开放全部看台。门票收入恢复，加上电视转播收入，使得英超豪强在转会市场上大笔投入，与欧洲大陆球会形成鲜明对比。

（伦敦综合电）新赛季英超本周末开赛，在受2019冠病疫情冲击了一年半之后，本赛季英超将大体恢复正常，球场看台全面开放。门票收入恢复，以及转播权收入大涨，使得英超球会财富激增，切尔西、曼联和曼市都已经投入约1亿英镑（约1亿8800万新元）引入新援。

英国已经在上月19日全面结束冠病管制，这意味着，英超各家球会都将重新开放球场，而且是开放全部看台。预计本周末10场英超比赛将吸引30万名球迷到现场观战。

英超公司总裁马斯特斯说：“这是一个历史性的时刻。这让我们感觉有那么一丝恢复正常生活的感受。不过我们还是会保持谨慎，安全第一。”

冠病疫情远未结束。英超要求，球迷需要完成疫苗接种，或在入场前48小时接受冠病检测呈阴性，方能入场。尽管不会对每一位入场球迷进行检查，但英超提醒球迷，当局会进行随机检查，无法出示接种证明或检测阴性证明的球迷将不得入场。

英国尚未推出疫苗护照制度，但预计会在未来几个月内推出，届时对于超过2万人聚集的活动，都须持疫苗接种证明入场。

球迷回归意味着球会重新获得门票收入，此外，英超已经达成了一份新的国内转播权合同，从2022年开始的三个赛季中，英超单单在英国国内的转播权收入就将达到47亿英镑（约88亿新元）。

资金的引入让英超豪强在引援时更游刃有余。皇家马德里（Real Madrid）和巴塞罗那（Barcelona）这两家西班牙豪门今夏都因为财政问题，无法与队长完成续约，让拉莫斯（Ramos）、梅西（Messi）这样的巨星自由转会离队。而英超豪强们却得以大手笔引援。

曼联（Man United）签下了桑乔（Sancho）和瓦拉内（Varane），切尔西（Chelsea）签下了卢卡库（Lukaku），曼市签下了格雷利什（Grealish）。三家球员在转会市场上的投入都接近或超过1亿英镑。曼市甚至还在追求托特纳姆（Tottenham）前锋凯恩（Kane），这又将是一笔转会费至少在1亿英镑的引援。

豪强们的巨额投入不仅会让英超内部争夺更加激烈，也会让英超球会在欧洲赛场更加有竞争力。切尔西在主帅图赫尔（Tuchel）说：“我们会努力在每一个赛事中争夺每一项冠军锦标。”