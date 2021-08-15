红魔狂胜利兹 波格巴费尔南德斯各显神通 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年8月15日 5:00 AM 布鲁诺·费尔南德斯（右）进球后与助攻的波格巴拥抱庆贺。（路透社） 字体大小: 小 中 大 波格巴（Pogba）四次助攻、布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）上演帽子戏法，曼联（Man United）5比1击溃利兹（Leeds），取得新赛季开门红。上赛季法国中场波格巴只有三次助攻，昨天他在75分钟内就超越了上赛季的自己。曼联此仗牢控赛局，中前场的拼抢占尽上风。波格巴在第12分钟本有绝佳进球机会，却玩起花式脚法，结果球飞出界外。也许这一天他的射门不够敏锐，但他的视野与创意，持续为队友送出了高质量传球。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超 曼联 利兹 波格巴 布鲁诺·费尔南德斯 主帅波切蒂诺：梅西可带领PSG达到新高度 NBA 争冠走老将路线 湖人须与时间老人赛跑