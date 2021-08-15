红魔狂胜利兹 波格巴费尔南德斯各显神通

波格巴（Pogba）四次助攻、布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）上演帽子戏法，曼联（Man United）5比1击溃利兹（Leeds），取得新赛季开门红。

上赛季法国中场波格巴只有三次助攻，昨天他在75分钟内就超越了上赛季的自己。

曼联此仗牢控赛局，中前场的拼抢占尽上风。波格巴在第12分钟本有绝佳进球机会，却玩起花式脚法，结果球飞出界外。也许这一天他的射门不够敏锐，但他的视野与创意，持续为队友送出了高质量传球。