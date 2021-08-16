三球轻取水晶宫 图赫尔：蓝军要挑战英超三豪门 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 阿隆索在比赛中为蓝军拔下头筹。（法新社） 字体大小: 小 中 大 “蓝军”切尔西（Chelsea）主帅图赫尔（Tuchel）誓言在本赛季的英超联赛将对曼市（Manchester City）、“红魔”曼联（Manchester United）与“红军”利物浦（Liverpool）穷追猛打，给予这英超三大豪门最强力的挑战。上赛季欧冠赛冠军，上周中又赢得欧洲足联超级杯，再加上前天在少了新援卢卡库（Lukaku）的情况下，球队在赛季的首战3比0轻取对手水晶宫（Crystal Palace），给了图赫尔更大的争冠底气。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 切尔西 图赫尔 水晶宫 梅西等五大新援亮相法甲受欢呼 大巴黎4比2战胜斯特拉斯堡 海地地震 大坂直美承诺捐奖金救灾