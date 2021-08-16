三球轻取水晶宫 图赫尔：蓝军要挑战英超三豪门

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月16日 5:00 AM

阿隆索在比赛中为蓝军拔下头筹。（法新社）
阿隆索在比赛中为蓝军拔下头筹。（法新社）

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“蓝军”切尔西（Chelsea）主帅图赫尔（Tuchel）誓言在本赛季的英超联赛将对曼市（Manchester City）、“红魔”曼联（Manchester United）与“红军”利物浦（Liverpool）穷追猛打，给予这英超三大豪门最强力的挑战。

上赛季欧冠赛冠军，上周中又赢得欧洲足联超级杯，再加上前天在少了新援卢卡库（Lukaku）的情况下，球队在赛季的首战3比0轻取对手水晶宫（Crystal Palace），给了图赫尔更大的争冠底气。

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