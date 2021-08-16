三球轻取水晶宫 图赫尔：蓝军要挑战英超三豪门

“蓝军”切尔西（Chelsea）主帅图赫尔（Tuchel）誓言在本赛季的英超联赛将对曼市（Manchester City）、“红魔”曼联（Manchester United）与“红军”利物浦（Liverpool）穷追猛打，给予这英超三大豪门最强力的挑战。

上赛季欧冠赛冠军，上周中又赢得欧洲足联超级杯，再加上前天在少了新援卢卡库（Lukaku）的情况下，球队在赛季的首战3比0轻取对手水晶宫（Crystal Palace），给了图赫尔更大的争冠底气。