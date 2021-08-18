蓝军新援卢卡库：国米让我的技术更全面

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）新援卢卡库（Lukaku）昨天在记者会上表示，在意甲的两年让他变得更加全面，现在他已准备好要帮助切尔西夺得更多冠军。

卢卡库曾在2011年至2014年为蓝军效力，但只出战10场比赛，没有取得任何进球。

他之后被卖到埃弗顿（Everton），然后再加盟曼联（Man Utd）和国际米兰（Inter Milan）。

现年28岁的卢卡库上赛季帮助国米夺得意甲冠军，他上周以9800万英镑（约1亿8000万新元）的转会费回返切尔西。

从当年离队的无名少年，到如今作为世界顶级前锋回归，卢卡库说：“我觉得自己更全面了。我努力掌握一名出色前锋所需要的所有技能，在细节上不断改进，不断增强自己的优势。”

“我现在只想努力为主教练和队友们提供服务，确保他们可以在任何情况下依靠我取得进球。在意大利的两年帮助我掌握了优秀前锋在比赛中所需要的技术，现在我已经准备好了。”

切尔西上赛季夺得欧洲冠军联赛锦标，但在一些比赛中很难攻破对手龙门。

对此，卢卡库说：“主教练图赫尔（Tuchel）的要求很清楚，他希望我在队中成为一位领导者。我不是一个无所适从的新球员，我熟悉这个联赛，在这里进了不少球，但这些已经过去，我现在必须向前看。我已经进化了，加入了一支非常强大的球队，现在必须在球场上赢得冠军来证明这一点。”

切尔西在新赛季英超首战以3比0轻取水晶宫（Crystal Palace），这个星期天将迎战“炮兵”阿申纳（Arsenal），届时卢卡库将上演回归蓝军后的首秀。