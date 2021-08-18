送出三球员 快艇换回布莱索

美国职业篮球赛（NBA）两支球队洛杉矶快艇（LA Clippers）与孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）昨天达成了一笔交易，前者送出贝弗利（Beverley）、龙多（Rondo）和奥图鲁（Oturu），换回之前曾为该队效力的控卫布莱索（Bledsoe）。

快艇篮球运营总裁弗兰克（Frank）在声明中说：“布莱索能够回到快艇，我们非常的激动。他是一名非常强壮且非常全面的后卫，既能突击内线，又能防守多个位置，是攻防俱佳的球员。布莱索职业生涯起步于快艇，我们很高兴他能重新回到梦想开始的地方。”