送出三球员 快艇换回布莱索 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 布莱索（右）上赛季在鹈鹕场均可以得到12.2分、3.4个篮板和3.8次助攻。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛（NBA）两支球队洛杉矶快艇（LA Clippers）与孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）昨天达成了一笔交易，前者送出贝弗利（Beverley）、龙多（Rondo）和奥图鲁（Oturu），换回之前曾为该队效力的控卫布莱索（Bledsoe）。快艇篮球运营总裁弗兰克（Frank）在声明中说：“布莱索能够回到快艇，我们非常的激动。他是一名非常强壮且非常全面的后卫，既能突击内线，又能防守多个位置，是攻防俱佳的球员。布莱索职业生涯起步于快艇，我们很高兴他能重新回到梦想开始的地方。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 俄克拉何马城雷霆 孟菲斯灰熊 洛杉矶快艇 布莱索 美国职业篮球赛 早 说 东京残奥下周开幕我国10选手出征