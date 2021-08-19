拜仁胜多特第九次捧德国超级杯

莱万多夫斯基再进球，连续14场正赛帮助拜仁出战破门得分，刷新了个人纪录。

（多特蒙德综合电）德国超级杯足球赛，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）昨天（8月18日）凌晨客场3比1战胜多特蒙德（Dortmund），莱万多夫斯基（Lewandowski）梅开二度，帮助拜仁第九次问鼎德国超级杯。

上半场比赛第41分钟，莱万冲顶率先打开多特的球门。下半场，托马斯·穆勒（Thomas Muller）建功助拜仁扩大优势。随后罗伊斯（Reus）轰进一记世界波扳回一城。最后莱万单刀低射得手，完成梅开二度。

本场比赛双方数据差别不大，拜仁与多特的控球率之比是52%比48%，射门次数是15比8，射正7比5。拜仁能够在进攻次数相对较少的情况下攻入3球，并取得胜利，可见球队的进攻效率还是更优于多特。

莱万赛后受访时说：“这座冠军奖杯，对我来说意义重大。对于球迷来说，今天这场比赛踢得很精彩，看到双方都在对攻。新赛季才刚刚开始，拜仁未来表现会更好，我们还有很长的路要走。”

他也补充：“我们很享受超级杯夺冠的感觉，对未来充满了期待。我真的很怀念在球迷面前踢球的感觉，这种感觉让人情绪激动，总会给人一种特别的感觉。”

拜仁主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）赛后称赞了莱万多夫斯基出色的表现，他也说：“我们比在格拉德巴赫的表现要好，这对小伙子们来说是一场重要的胜利。”

哈兰德（Haaland）和16岁的多特蒙德前锋穆科科（Moukoko）本场比赛似乎有些不太走运，两人各有一个进球因越位被吹。

此役战罢，拜仁将与多特蒙德的战绩改写为了六连胜。

莱万再创历史

对于前锋莱万来说，这一战也创造了历史。他代表拜仁连续14场正式比赛破门，刷新个人纪录，仅次于上周末刚刚去世的名宿盖德·穆勒（Gerd Mueller），后者创下代表拜仁连续16场破门的纪录，而盖德·穆勒在德甲单赛季进40球的纪录，上赛季也刚被莱万打破。

赛前，全场为这位传奇人物默哀，球场屏幕上也播放纪念盖德·穆勒的短片。拜仁全队在热身时身着印有盖德·穆勒名字的9号球衣，托马斯·穆勒随后也高举属于盖德·穆勒的9号球衣，悼念这位队史名宿。