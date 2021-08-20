当面谈“格林公式” 杜兰特格林敞开心扉

三年前的格林公式事件间接促使勇士王朝解体。杜兰特和格林两位当事人近日面对面谈起当年的冲突。两人都表示，勇士管理层没能处理好矛盾。

（洛杉矶综合电）在“格林公式”事件近三年后，当年的两位当事人杜兰特（Durant）和德拉蒙德·格林（Draymond Green）终于面对面坐下敞开心扉。杜兰特表示，他在2018-19赛季结束后选择离开金州勇士（Golden State Warriors），并非完全是因为与格林的矛盾，而是对于主帅克尔（Kerr）及管理层的处理方式感到寒心。