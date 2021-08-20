当面谈“格林公式” 杜兰特格林敞开心扉 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 在刚刚结束的东京奥运会上，杜兰特（右）和格林（左）再次并肩而战，为美国队赢得金牌。（路透社） 字体大小: 小 中 大 三年前的格林公式事件间接促使勇士王朝解体。杜兰特和格林两位当事人近日面对面谈起当年的冲突。两人都表示，勇士管理层没能处理好矛盾。（洛杉矶综合电）在“格林公式”事件近三年后，当年的两位当事人杜兰特（Durant）和德拉蒙德·格林（Draymond Green）终于面对面坐下敞开心扉。杜兰特表示，他在2018-19赛季结束后选择离开金州勇士（Golden State Warriors），并非完全是因为与格林的矛盾，而是对于主帅克尔（Kerr）及管理层的处理方式感到寒心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杜兰特 格林 金州勇士 “我对网球有些忘恩负义” 大坂直美赛后首谈泪洒记者会事件 次圈遭淘汰 默里仍保持乐观