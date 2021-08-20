意大利当红国脚 洛卡泰利加盟尤文图斯 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 洛卡泰利在意大利上月夺得欧锦赛冠军的过程中立下大功。（路透社） 字体大小: 小 中 大 意甲豪门尤文图斯（Juventus）前天宣布，意大利当红国脚洛卡泰利（Locatelli）从萨索洛（Sassuolo）以租借方式加盟，合同中包含强制买断条款，洛卡泰利的加盟将加强尤文图斯的中场实力。今年23岁的洛卡泰利出道于体育米兰（AC Milan）青训，司职中场。在转会萨索洛之后，洛卡泰利逐渐在球队站稳脚跟，并成功入选意大利国家队。今年夏天的欧锦赛上，洛卡泰利表现出色，最突出的表现是在小组赛意大利3比0战胜瑞士的比赛中打入两球。意大利最终获得今年欧锦赛冠军。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 尤文图斯 足球 “我对网球有些忘恩负义” 大坂直美赛后首谈泪洒记者会事件 次圈遭淘汰 默里仍保持乐观