意大利当红国脚 洛卡泰利加盟尤文图斯

意甲豪门尤文图斯（Juventus）前天宣布，意大利当红国脚洛卡泰利（Locatelli）从萨索洛（Sassuolo）以租借方式加盟，合同中包含强制买断条款，洛卡泰利的加盟将加强尤文图斯的中场实力。

今年23岁的洛卡泰利出道于体育米兰（AC Milan）青训，司职中场。在转会萨索洛之后，洛卡泰利逐渐在球队站稳脚跟，并成功入选意大利国家队。今年夏天的欧锦赛上，洛卡泰利表现出色，最突出的表现是在小组赛意大利3比0战胜瑞士的比赛中打入两球。意大利最终获得今年欧锦赛冠军。