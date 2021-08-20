阿富汗女足前队长 呼吁球员烧掉球衣自保

（哥本哈根综合电）在塔利班夺取政权后，阿富汗女子国家足球队前队长哈莉达·波帕尔（Khalida Popal）呼吁队员删除社交媒体上的信息，删除自己的公开身份以及焚烧球衣以策安全。

这名目前住在丹麦哥本哈根的前队长前天在接受路透社视频采访时指出，塔利班过去曾杀害、强奸妇女及对妇女施以石刑，现在女足成员都对自己的未来感到恐惧与担忧。

哈莉达·波帕尔除了是阿富汗女足国家队前队长，也是该国女子足球联赛的发起人，她表示自己过去一直呼吁年轻的阿富汗女性勇敢站起来，让人看见，不过现在她改变了立场。

她说：“今天，我要告诉她们，呼吁她们将自己的名字删除，将自己的身份删除，拿下自己的照片，以保障自己的安全。我甚至呼吁她们焚烧或是丢弃国家队队服。”

“我一直是一名抗争者，一直为取得国家队队员身份而努力，为赢得胸前徽章，赢得代表国家权利而感到自豪，这对我来说是个非常痛苦的决定。”

塔利班在最近重夺阿富汗政权后曾声称会在伊斯兰法律下尊重女性的权利，不过在1996年至2001年执政时，他们禁止阿富汗女性上学，必须穿罩袍，并且只有在男性亲属陪同下才能外出，否则那些违例的妇女将面对宗教警察的当众羞辱与鞭打。哈莉达·波帕尔指出，足球让女性更勇敢地站出来为自己争取该有的权利，对抗压迫者。

对于当前的环境，她说：“她们非常恐惧，感到担心与害怕，不只是球员，这也包括那些积极分子，在遇到危险时，她们投靠无门，没有寻求帮助的地方。她们现在害怕随时有人敲她们家的大门。”

另一方面，国际足总发言人也对那些受时局变化影响的人表示关注与同情。发言人说：“我们已经与阿富汗足总以及相关人士进行联系，会继续关注当地的状况，以便在未来数周及数月提供支援。”