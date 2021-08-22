曼联主帅对波格巴寄予厚望

（曼彻斯特综合电）法国中场球星波格巴（Pogba）在新赛季首场比赛大放异彩，独取四次助攻，助“红魔”曼联（Man Utd）大胜利兹（Leeds）。曼联主帅索斯加尔（Solskjaer）表示，他对波格巴有很高的期望，希望后者可以整个赛季都有稳定的发挥。

上周六（8月14日）新赛季英超首场战役，曼联主场以5比1横扫利兹，取得开门红，波格巴的优异表现大获赞扬。

波格巴与曼联的合约将在明年夏天到期，到目前为止，他还没有与球会续约。索斯加尔指出，他非常希望可以留下波格巴，并希望后者可以在本赛季帮助红魔争夺英超桂冠。

“索帅”说：“球会正在与波格巴的经纪人商谈续约事宜，这件事不在我的控制范围内。对波格巴和我来说，我们每天都在合作，要帮助球队取得进步，我非常享受与他合作的时光。”

“能赢得新赛季首场胜仗，大家都非常开心，但我们不能让这场胜利冲昏头脑，必须带着更大的动力迎接接下来的比赛。这个赛季对曼联来说非常重要，我希望波格巴可以持续有稳定的表现，帮助球队成为英超冠军竞争者。”

曼联今晚（新加坡时间）将在客场对垒南安普敦（Southampton），索斯加尔透露，新加盟的西班牙中卫瓦拉内（Varane）和乌拉圭射脚卡瓦尼（Cavani）都已做好上场的准备。

他说：“卡瓦尼在参加美洲杯赛后，本周第一次加入我们的训练，瓦拉内也同样加入了。他们与队友配合得不错，体力也没有问题。与南安普敦的比赛，我相信他们都会获得上场的机会。”