英卫生署：数千人可能已染病 欧锦决赛或已成为冠病超级传染个案

（伦敦路透电）根据英格兰公共卫生署的数据，上个月在伦敦温布里体育场举行的欧洲足球锦标赛决赛很可能已成为冠状病毒的超级传染个案。

英格兰公共卫生署表示，7月11日意大利对英格兰的决赛，可能已经导致2295人感染冠毒，这个数字可能还要额外增加3404人。

决赛当天共有6万7000人入场观赛。英格兰卫生署副卫生主管珍妮弗·史密斯表示：“欧锦赛是一项特殊的活动，我们不会在未来的其他活动上看见类似的冠病冲击。”

她说：“无论如何，数据显示，病毒可以在人们如此近距离接触时传播，这是一个警讯，如今我们正尝试谨慎地恢复正常生活。”

英国进行了四个月的试验，期间的大型活动并未造成大规模感染。7月份在伦敦北部银石赛道举行的世界一级方程式（F1）英国大奖赛总共吸引了35万人次观赛，三天的活动共出现585起冠病病例。

此外，30万人次参与了为期两周的温布登网球锦标赛，期间测出881起冠病案例。

英国文化部长奥利弗·道登说：“我们展现了英国有能力重新安全举办大型体育与文化活动，但重要的是，人们在拥挤的环境里仍须保持谨慎。”

“这样一来，在来临冬天，我们可以保住足球赛季、剧场与演出场地里全场观众的安全。我呼吁体育、音乐与文化活动粉丝接种疫苗，这是最安全的方式，来恢复我们所有的大型活动。”