红军因疫情不放人 萨拉赫无法代表埃及踢世杯外围赛

因为回返英国后必须接受隔离，“红军”利物浦（Liverpool）拒绝让主力前锋萨拉赫（Salah）前往非洲代表埃及出战2022年世界杯非洲区外围赛。

埃及足总前天宣布红军拒绝让萨拉赫回归国家队的消息，这恐怕将引起连锁反应，其他欧洲球会可能会仿效利物浦的做法，拒绝放行球员参加下个月的非洲区、亚洲区、中北美洲与加勒比海区、南美洲区甚至是欧洲区的世界杯外围赛，进而抵触国际足总规定球会必须让球员代表国家队参加正式国际赛的规定。