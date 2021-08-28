陈雁仪 马术个人赛名列第五

东京残奥会

我国马术选手陈雁仪此次在个人锦标赛中的发挥较五年前有所进步，但对手整体实力更强，这给她在自选动作赛中争取奖牌带来了更大挑战。另一选手符珍则排名第17位。

（东京讯）我国两名马术选手陈雁仪和符珍昨天并肩出战东京残奥会马术盛装舞步一级个人锦标赛。陈雁仪排名第五，获得了自选动作赛的参赛资格，符珍则排名第17位。

残奥马术盛装舞步分为个人锦标赛和自选动作锦标赛两项，都会颁发奖牌，但只有个人赛的前八名才能获得自选动作赛参赛资格。

同叶品秀一样，42岁的陈雁仪也曾在多次残奥会中夺牌。她曾在2008年北京残奥会上赢得个人锦标赛和自选动作赛两块铜牌。

接着在2012年伦敦残奥会的个人赛中夺得铜牌，在自选赛中赢得银牌。2016年里约残奥会，陈雁仪在个人赛中名列第五，自选赛名列第六。

昨天的比赛，陈雁仪获得73.964分的高分，这比她五年前在里约获得的73.522分还要高。她排名第五也和里约时相同。

不过，本届比赛对手实力更强，获得冠军的美国选手罗萨妮以及亚军拉脱维亚选手斯尼库斯的成绩都超过80分，分别是81.464和80.179分。

上届比赛时，冠军得分只是78.217分。昨天获得季军的意大利选手萨拉，得分76.964。对手实力比之前更强，意味着陈雁仪在明天自选动作赛中争取奖牌的难度增大。

25岁的符珍本届比赛成绩也比上届有所提高。她获得62.75分，上届是62分。符珍在全部18名骑手中排名第17，没能获得自选赛参赛资格。

此外，我国射箭女将诺莎希达昨天上午在射箭女子公开组个人反曲弓首轮比赛中得到682分，在全部24名选手中排名第7，成功进入16强淘汰赛。这场淘汰赛将在下周一（30日）举行。

诺莎希达说：“身体上，我觉得还不错。今天天气很热，但我们有制定过降温策略，这很有帮助。今天风也很大，但这很好。在教练的指导下，我在强风中射得非常不错。我现在很激动，希望在淘汰赛中发挥出最好水准。”

新加坡代表团今日赛程

脚踏车（10:08AM）

男子B组1000米计时赛 郑伟良