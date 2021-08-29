东京残奥会 我国脚踏车选手郑伟良 千米计时赛创个人最佳成绩

我国残奥脚踏车健儿郑伟良昨天在男子B组1000米计时赛创下个人最佳成绩，他认为这说明了训练与努力方向正确，希望来临星期二能在公路赛继续创造佳绩。

我国残奥脚踏车健儿郑伟良昨天在东京残奥会男子B组1000米计时赛中创下个人最佳成绩，以1分10秒886完赛。

郑伟良最终排名第八，英国的尼尔·法奇以58秒038刷新世界纪录夺冠，银牌归其队友鲍尔，时间为59秒503。

郑伟良赛后说：“能在我们不拿手的项目中创造最佳成绩，感觉很好。这说明了我们的努力和训练方向正确。”

“我会说这是不可能的任务成为可能的时刻。我们很期待下一项比赛，我们设定了一些目标。”

郑伟良昨天与搭档翁启明携手合作，平均时速达到每小时50.786公里。

郑伟良说：“我们过去参赛的平均速度一般是在每小时40公里左右。我们放眼在星期二有更好的表现。”

翁启明则表示，接下来公路赛的最大挑战是炎热与潮湿的环境，他们必须时时补充水分，在赛前充分休息。“这会是非常艰巨的公路赛道，属于山区赛道。我们希望可以学习与享受过程，当然，我们也会竭尽所能。”

夺冠的法奇是2012年伦敦残奥金牌、2016年里约残奥银牌得主。上届屈居第二让法奇记忆犹新，他说：“那感觉太糟糕了，我觉得那是我们应该赢得的比赛，这鞭策我在过去五年不断努力。”

我国马术团队配乐赛暂排第二

在尼尔夺冠的一个小时后，他的妻子萝拉在女子B组3000米个人追逐赛中也夺得金牌。

尼尔说：“我们知道这会是我们的大日子。”

另一方面，马术盛装舞步团体配乐赛昨天完成I至III级选手的比赛，我国三人团队陈雁仪（I级）、符珍（I级）与陈正（II级）的总积分为200.792分，暂排第二。加拿大团队以211.699分暂排第一。

陈正第一个出场，得到60.970分，接着符珍取得63.965分，最后陈雁仪以稳健表现得到75.857的高分。

共有15支队伍参加配乐赛，昨天完成比赛的只有新加坡与加拿大。

参赛马术运动员根据身体功能条件分为五级（I至V级），以保证比赛的公平性。I至III级比赛场地为20米X40米，IV与V级比赛场地为20米X60米。比赛分两天举行，总积分最高者为赢家。