罗纳尔多回归 曼联复魔路径最后一块拼图？

罗纳尔多重返曼联仿佛为红魔输入了恶魔血液，英超与欧冠冠军之目标一夜间如此清晰，因为这名五届金球奖得主永远对冠军如饥似渴，总能鞭策自己与队友朝目标猛进。

才几天前，罗纳尔多（C. Ronaldo）“很可能”加盟曼市（Man City）的消息让不少曼联（Man United）球迷心痛，没想到星期六凌晨峰回路转，离开尤文图斯（Juventus）的罗纳尔多最终选择回到他发迹的地方——曼联。