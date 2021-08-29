罗纳尔多回归 曼联复魔路径最后一块拼图？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM ▲曼联过去为年轻的罗纳尔多提供成长舞台，他的招牌“电梯自由球”便是在曼联时期开发的绝技。（法新社档案照，摄于2008年） 字体大小: 小 中 大 罗纳尔多重返曼联仿佛为红魔输入了恶魔血液，英超与欧冠冠军之目标一夜间如此清晰，因为这名五届金球奖得主永远对冠军如饥似渴，总能鞭策自己与队友朝目标猛进。才几天前，罗纳尔多（C. Ronaldo）“很可能”加盟曼市（Man City）的消息让不少曼联（Man United）球迷心痛，没想到星期六凌晨峰回路转，离开尤文图斯（Juventus）的罗纳尔多最终选择回到他发迹的地方——曼联。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 罗纳尔多 曼联 美网今天开打 大坂直美冲击第三冠 美国保龄球公开赛 我国女将暂列第一与第五