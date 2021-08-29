为防球会不放人 巴西紧急征召多九名球员入队

巴西国家足球队将在下个月进行三场重要的世界杯南美洲区外围赛，但英超和西甲联赛当局较早时已经表示，如果球员在回返后必须进行隔离，那他们将支持球会不放球员回国参赛。基于这个原因，巴西昨天紧急征召多九名球员入队，以免出现球员不足的尴尬。

巴西主帅蒂特（Tite）之前已征召了25名球员，准备参加对垒智利、阿根廷和秘鲁的世界杯外围赛。在这25名球员当中，11人为英超或西甲球队效力。如果英超和西甲球会都坚决不放人，那巴西将只剩下14名球员，要应付三场艰难的比赛，肯定是不可能的。