为防球会不放人 巴西紧急征召多九名球员入队 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM ▲前锋维尼修斯是巴西国家队紧急征召入队的球员之一。（法新社） 字体大小: 小 中 大 巴西国家足球队将在下个月进行三场重要的世界杯南美洲区外围赛，但英超和西甲联赛当局较早时已经表示，如果球员在回返后必须进行隔离，那他们将支持球会不放球员回国参赛。基于这个原因，巴西昨天紧急征召多九名球员入队，以免出现球员不足的尴尬。巴西主帅蒂特（Tite）之前已征召了25名球员，准备参加对垒智利、阿根廷和秘鲁的世界杯外围赛。在这25名球员当中，11人为英超或西甲球队效力。如果英超和西甲球会都坚决不放人，那巴西将只剩下14名球员，要应付三场艰难的比赛，肯定是不可能的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴西 世界杯外围赛 胡尔克 维尼修斯 美网今天开打 大坂直美冲击第三冠 美国保龄球公开赛 我国女将暂列第一与第五