凯恩回归首发表现一般 热刺三连胜 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘安远 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 凯恩回归首发，但他在场上并无太多表现。（法新社） 字体大小: 小 中 大 凯恩（Kane）新赛季首次在英超中代表“热刺”托特纳姆（Tottenham）首发，还是多少显得有些生疏。凭借着孙兴慜略有些幸运的自由球进球，托特纳姆主场1比0小胜，取得了三连胜开局，在英超中领跑。凯恩之前受转会传言困扰，他没有出战首轮联赛，在第二轮联赛中也只是候补出战。不过在上周亲自发布留队宣言后，凯恩终于连续获得首发机会，继上周中的欧洲足联协会联赛外围附加赛首发之后，凯恩在昨天英超也进入首发阵容。他和孙兴慜、阿利（Alli）以及贝格维恩（Bergwijn）组成托特纳姆的进攻线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 托特纳姆 英超 凯恩 美网今天开打 大坂直美冲击第三冠 美国保龄球公开赛 我国女将暂列第一与第五