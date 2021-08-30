凯恩回归首发表现一般 热刺三连胜

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来自 / 联合早报

文 /
刘安远

发布 / 2021年8月30日 5:00 AM

凯恩回归首发，但他在场上并无太多表现。（法新社）
凯恩回归首发，但他在场上并无太多表现。（法新社）

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凯恩（Kane）新赛季首次在英超中代表“热刺”托特纳姆（Tottenham）首发，还是多少显得有些生疏。凭借着孙兴慜略有些幸运的自由球进球，托特纳姆主场1比0小胜，取得了三连胜开局，在英超中领跑。

凯恩之前受转会传言困扰，他没有出战首轮联赛，在第二轮联赛中也只是候补出战。不过在上周亲自发布留队宣言后，凯恩终于连续获得首发机会，继上周中的欧洲足联协会联赛外围附加赛首发之后，凯恩在昨天英超也进入首发阵容。他和孙兴慜、阿利（Alli）以及贝格维恩（Bergwijn）组成托特纳姆的进攻线。

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