红军蓝军主帅：红卡破坏了比赛

利物浦与切尔西在今天凌晨的英超赛踢成1比1和局，两队主帅都称红卡判决改变了比赛。切尔西主帅认为这张红卡颠覆了比赛，红军教练则认为这是双重惩罚（红卡加罚球），导致球迷无法观看一场精彩的球赛。

（利物浦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）主帅克洛普（Klopp）表示，在昨天凌晨（新加坡时间）1比1与切尔西（Chelsea）握手言和的比赛中，蓝军球员詹姆斯（James）被红卡罚下，导致球迷无法在下半场观看到一场精彩的比赛。

蓝军球员詹姆斯在上半场伤停补时阶段，为了阻止红军球员进球，用手将球挡出，裁判安东尼·泰勒在审查了过程后，向詹姆斯亮出红卡，并判红军获得罚球机会，红军射脚萨拉赫（Salah）主罚一蹴而就，将比分扳平。此前22岁的中场球员哈弗茨（Havertz）在第22分钟为蓝军先拔头筹。

克洛普：红卡加罚球是双重惩罚

虽然克洛普认为这是个明显的手球，但红卡和罚球的双重惩罚破坏了比赛观赏性。他说：“我从来都不喜欢双重惩罚，但如果有人听了我说的话，然后改变规则，很多事情就会会截然不同。（这个惩罚）这太残酷了。破坏了比赛？可能吧。这个决定改变了一切，我喜欢我们上半场的表现，我们真的表现很好，给切尔西带来很多问题。我也很想看一场11对11的比赛，看谁表现更好，但事实就是这样。”

虽然对无法赢下这场关键战役感到有点失望，但克洛普认为，如今在场上拥有多一个人比赛“已不是什么巨大的优势。除了结果，一切都很愉快。我看到了两支非常好的球队。”

在对手10人作战的情况下，利物浦本该趁势打开进球盛宴，但面对切尔西的铁桶阵，前者毫无建树，最终只能以和局收场。

只要在这场比赛获胜的球队就能登顶积分榜，无人获胜的结果就是切尔西和利物浦分别排名第二和第三，拥有净胜球优势西哈姆暂时当上“领头羊”。

图赫尔：判罚太过草率

上赛季欧洲冠军联赛冠军得主蓝军对球队的防守感到满意，唯一的不满是裁判对詹姆斯的判罚太草率，导致比赛因此被毁掉了。蓝军主帅图赫尔（Tuchel）说：“我当然不喜欢太早获得红卡，不只是在利物浦的比赛中，而是一般情况下。对我来说，这张红卡有点像比赛的破坏者。我认为没有人想看45分钟的比赛，他们想看一场高水平的比赛，即使是我在电视上看比赛，我也不喜欢这样的情况。我现在没有解决办法，也没有更好的主意，我可以理解这个决定，我不是说这是一个错误的决定，我只是不喜欢裁判做出决定的方式。”