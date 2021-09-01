世杯欧洲区外围赛 意荷德要重整旗鼓

荷兰与德国先后换帅，意大利带着欧锦冠军的光环征战世界杯外围赛，三支球队会否给我们带来不一样的惊喜？

（巴黎综合电）世界杯欧洲区外围赛第四轮今天开打，欧锦赛冠军意大利要走出2018年世界杯外围赛被淘汰的阴霾，荷兰与德国也将在新帅的带领下重新征战世界赛场。

在2018俄罗斯世界杯欧洲区外围赛中，瑞典首回合主场1比0战胜意大利占据主动权，第二回合与意大利0比0战平，总比分1比0将意大利淘汰，这一结果令无数球迷感到悲伤。但就在前不久刚结束的欧锦赛中，意大利一路过关斩将成功夺冠，并将国家队不败纪录延续至惊人的34场。

意大利国家队主帅曼奇尼（Mancini）在本周接受采访时说：“我希望这些球员们能重新开始。作为一支国家队，从现在到世界杯，我们仍然可以进步，但前提是我们必须晋级。”

意大利将在接下来的八天时间内进行三场世界杯欧洲区外围赛。9月3日对阵保加利亚，在6日和9日则分别对阵瑞士和立陶宛。

70岁范加尔重新执教橙衣军团

在弗兰克·德波尔（Frank de Boer）下课后，现年70岁的范加尔（Van Gaal）也接过了荷兰主帅的教鞭。范加尔曾执教过巴塞罗那（Barcelona）、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）、曼联（Man Utd）等多支豪门球会，经验丰富。在2014年的世界杯比赛中，范加尔率领荷兰5比1战胜西班牙，夺得世界杯季军。

明天凌晨，荷兰将与挪威硬碰硬。对于荷兰队来说，挪威队最大的威胁就是天才中锋哈兰德（Haaland），以及从体育米兰（AC Milan）租借到德甲法兰克福（Frankfurt）的海于格（Hauge）。范加尔必须要想办法遏制挪威的冲击力。

在挪威之后，荷兰也将在本月5日和8日分别对阵黑山和土耳其。

弗利克率领德国战车

德国战车也同样换帅，56岁的弗里克（Flick）接过了勒夫（Leow）的教鞭。

在很长一段时间里，弗里克都以助教的身份辅佐勒夫。前个赛季，弗里克成功帮助拜仁慕尼黑赢得欧冠冠军，如今的首要任务便是帮助德国队在欧锦赛16强中被淘汰后找回信心。

现年35岁的拜仁兼德国门将诺伊尔（Neuer）说：“我很期待与他合作，我有着远大的目标，我想成为世界冠军。我知道这条路不容易，必须每天付出一切。”

上周，弗里克公布了德国队的参赛球员大名单，其中包括三个新面孔，分别是来自奥地利球会萨尔茨堡（Salzburg）的阿德耶米（Adeyemi）、来自德甲球会弗赖堡（Freiburg）的施洛特贝克（Schlotterbeck）和来自霍芬海姆（Hoffenheim）的劳姆（Raum）。

德国队将在9月2日客场对阵列支敦士登，三天后在主场迎战小组榜首球队亚美尼亚，接下来在9月8日客场对阵冰岛。

明天凌晨，世界杯欧洲区外围赛将会进行12场比赛，葡萄牙和法国都将会亮相，前者将坐镇主场迎战爱尔兰，后者同样坐镇主场迎战波黑。