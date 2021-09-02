东京残奥会 孙锦雯蛙泳名列第四 叶品秀今日再出战

新加坡泳手孙锦雯昨晚（9月1日）在东京残奥会女子100米蛙泳SB12级决赛中游出1分29秒52，在七名泳手中排名第四，与奖牌擦肩而过。

由于只有七名泳手角逐这个项目，因此没有预赛，所有选手直接进入决赛。在这场决赛中，来自巴西的戈麦斯打破尘封九年的世界纪录1分16秒17，以1分14秒89赢得金牌。

代表俄罗斯奥委会参赛的达丽娅以1分17秒55收下银牌，铜牌则归游出1分20秒31的乌克兰泳手雅丽娜。

24岁的孙锦雯首次参加残奥会，她小时候被诊断出患有先天性视锥视杆细胞营养不良症，这种疾病会导致视力恶化，最终可能会失明。即便如此，她并没有停止追求自己对游泳的热爱，在2015年开始代表新加坡参加国际赛。

孙锦雯在这场比赛之后会给自己放个小假，再继续为明年的杭州亚洲残障人运动会努力。

她说：“整体上来说我很高兴，尽管这不是个人最好的成绩，也不是本赛季最好的成绩。但在排名方面，我首次在残奥会亮相，对第四名已经感到非常满意。更让我高兴的是，这里有新加坡人为我加油，我可以听到他们的欢呼声。”

新加坡东京残奥会代表团所参加的比赛基本已来到尾声，明后天各有一名选手参赛，之后就全部结束征程。上周在女子100米仰泳S2级别决赛为新加坡进账金牌的叶品秀，今天将出战50米仰泳S2级别项目，希望能为我国带回多一枚奖牌。

这是叶品秀第四次参加残奥会，算上数日前赢得的金牌，她一共在残奥会取得4金1银的成就。她曾表示，100米项目结束后到50米比赛开始前的这段时间非常关键，她会好好恢复，争取卫冕。

叶品秀在五年前的里约残奥会上，赢得50米和100米仰泳S2级别金牌。

在来临比赛中，她最大的对手是东道主的山田美幸。14岁的山田美幸在100米仰泳S2级获得银牌，成为该国史上最年轻残奥奖牌得主。这名日本泳将当时在前50米处于领先优势，叶品秀在转身后才反超，因此今天的比赛预料将非常激烈。

山田美幸在接受日本媒体采访时誓言要夺下金牌，告慰亡父。