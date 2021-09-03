范加尔“三进宫” 荷兰队未能打响首炮 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 范加尔昨天凌晨献出他在第三次执教荷兰国家队的首秀，但球队却无法取得胜利。（路透社） 字体大小: 小 中 大 现年70岁的荷兰老帅范加尔“三进宫”荷兰国家足球队却无法打响首炮，球队在他的带领下，昨天凌晨（新加坡时间）在2022年卡塔尔世界杯欧洲区第四场外围赛中只能在客场以1比1踢和挪威，继续以一分落后土耳其，排名G组第二。荷兰队在两个多月前的欧洲足球锦标赛上表现欠佳，虽在小组赛取得全胜战绩，但16强以0比2败给捷克爆出赛会最大冷门之一，主帅德波尔（De Boer）也为此付出代价，随即就被令下课，结束在荷兰队短短九个月的执教生涯。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界杯欧洲区外围赛 荷兰 叶品秀夺东京第二枚金牌 放眼三年后再战巴黎残奥会 当地政府出新规 新赛季开打前 勇士尼克斯网队球员须接种疫苗