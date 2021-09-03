范加尔“三进宫” 荷兰队未能打响首炮

现年70岁的荷兰老帅范加尔“三进宫”荷兰国家足球队却无法打响首炮，球队在他的带领下，昨天凌晨（新加坡时间）在2022年卡塔尔世界杯欧洲区第四场外围赛中只能在客场以1比1踢和挪威，继续以一分落后土耳其，排名G组第二。

荷兰队在两个多月前的欧洲足球锦标赛上表现欠佳，虽在小组赛取得全胜战绩，但16强以0比2败给捷克爆出赛会最大冷门之一，主帅德波尔（De Boer）也为此付出代价，随即就被令下课，结束在荷兰队短短九个月的执教生涯。