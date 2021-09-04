遭瑞典逆转 斗牛士28年来首次世杯外围赛落败

西班牙败给瑞典，吞下28年来的首场世杯外围赛败仗，目前在B组排名第二，落后瑞典两分，已失去了出线主导权。

（斯德哥尔摩综合电）“斗牛士”西班牙在昨天凌晨（新加坡时间）的2022年卡塔尔世界杯欧洲区外围赛B组赛中败给瑞典，吞下28年来的首场世界杯外围赛败仗。

斗牛士虽然在比赛开始后迅速建立1比0的优势，不过主场作战的瑞典随后攻入两球，扭转局势，以2比1获胜。

瑞典的这场胜利也导致B组出线形势变得更错综复杂。

瑞典目前在该组以3战3胜积9分暂居榜首，西班牙则以4战2胜1和1负积7分排名第二，科索沃以3分位列第三，他们在昨晨的另一场比赛客场以1比0力挫格鲁吉亚。

克拉松助瑞典逆转获胜

斗牛士中场索莱尔（Soler）在开赛后五分钟就为球队拔下头筹，瑞典前锋伊萨克（Isak）在一分钟后扳平比分。瑞典中场克拉松（Claesson）在第57分钟攻入致胜一球，为瑞典取得最后胜利。西班牙队长布斯克茨（Busquets）坦言，这场败仗让他们感到痛惜。

他说：“这很可惜，我们全力争取胜利，而且在他们攻入第二球时，我们正占据明显优势。这场比赛后，这个小组的形势比之前更为复杂，我们已经失去了主导权。球队的状态没有问题，或许是缺乏了一点运气，无论如何我们还是要继续坚持下去。虽然现在的形势不是最理想的，但接下来我们还有好多场比赛。”

欧洲冠军意大利

踢和保加利亚

在西班牙吞下28年来首场世界杯外围赛败仗的同时，欧洲冠军意大利虽然将不败纪录延续至35场，却也只能与对手保加利亚踢成1比1平局。基耶萨（Chiesa）在第16分钟为今夏刚夺得欧锦赛冠军，并在昨晨主场作战的意大利建立1比0的优势，不过保加利亚前锋伊利耶夫（Iliev）在半场结束前五分钟还以颜色，两队之后都无法再取得进球。

这场比赛后，意大利尽管依旧以10分守住C组积分榜榜首位置，但少赛两场的瑞士只以四分之差暂居第二。

2018年俄罗斯世界杯外围赛，意大利曾在附加赛遭淘汰进不了正赛而造成轰动。

主帅曼奇尼（Mancini）说：“这是我们赢得欧锦赛后的第一场比赛，我们很想拿下这场胜利，但我无法批评球队的表现，只是我们需要更善加把握门前的机会。当然，我们更希望以一场胜利来达成35场不败，不过现在最重要的是在星期天的比赛之前恢复精力，那将是一场重要的比赛。”意大利将在星期天对垒小组最强对手瑞士。

下半场连轰四球

英格兰轻取匈牙利

另一方面，英格兰在I组赛凭借下半场的四个进球，客场以4比0轻取匈牙利，立功的球员分别为斯特林（Sterling）、凯恩（Kane）、马奎尔（Maguire）与赖斯（Rice）。

经过这场比赛后，英格兰在积分榜上以4战4胜领跑，波兰则以7分位居第二，后者在昨晨另一场比赛以4比1击败阿尔巴尼亚。英格兰将在本月6日对垒安道尔，波兰则在同一天对垒圣马力诺。该组最强的两队英格兰与波兰将在本月9日正面交锋。