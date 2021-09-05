冯天薇征战日本联赛为世乒赛保持状态

我国乒乓球名将冯天薇在东京奥运会后就一直留在日本训练，接下来将参加日本T联赛，希望能为世界乒乓球锦标赛保持一个良好的状态。

2021赛季日本乒乓球T联赛揭幕在即，我国名将冯天薇将继续代表涂料队征战。她对《联合早报》表示：“希望能为参加世界乒乓球锦标赛保持一个良好的状态。”

在结束了东京奥运会征途之后，冯天薇没有返回新加坡，而是直接留在日本，并离开东京前往涂料队所在地大阪与队友会合，没有休息就又投入了新的训练。

8月31日是冯天薇35岁的生日，世界乒乓球职业大联盟（WTT）在官网上发文祝福她生日快乐，赞誉她为了梦想一直以来的坚持和努力。文中说：“乒乓球带给妳无限快乐也激励着妳勇往直前，岁月如梭，历经辛苦，但梦想值得。”

不过，独自在异国他乡的冯天薇坦言，今年没有庆祝生日。她透露说：“生日那天一直忙着搬家，因为我们之前的住处租期到了，所以要搬到新的地方去。”

尽管生命的年轮又向前转了一圈，但对冯天薇的职业生涯来说，却还远没到终点。虽然目前的状态与巅峰时有些差距，不过她依然心无旁骛，全力以赴的专注在小小银球上，最新世界排名仍位居前10行列，自律精神和实力在世界乒坛有目共睹。

上个月的东京奥运会，是冯天薇第四次奥运之旅。她以女单赛会六号种子身份出战，在16强赛以1比4不敌12号种子德国名将韩莹，无缘八强。在团体复赛中，她没能帮助新加坡队取胜，最终以0比3输给霸主中国队错失四强。

这是继2016年里约奥运会后，冯天薇第二次无缘奥运领奖台，她坦承有点遗憾，但不想再去复盘比赛过程。她表示：“这是一届特殊的奥运会，整个备战过程对我来说是一次特殊的难忘经历，铭心刻骨，我真的是尽力了。”

谈到将于本月10日揭幕的日本T联赛，冯天薇说：“联赛到明年2月底结束。因为现在还是疫情期间，能有球可打，有比赛可参加，已是一件很开心的事情。”

展望11月23日开打的休斯敦世乒赛单项赛，冯天薇希望能有个好成绩。她表示：“应该说奥运会后属于一个调整期，所以希望通过这段时间的训练和比赛，把自己的身体和心态好好调整一下，然后准备重新投入到下一个赛季。”