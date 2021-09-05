葡萄牙三大主力 无缘出战卡塔尔 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 葡萄牙主帅桑托斯（中）表示，球队接下来必须重视防守不稳定的问题。（路透社） 字体大小: 小 中 大 葡萄牙国家足球队主帅桑托斯（Santos）昨天表示，除了已提前离队的队长罗纳尔多（Ronaldo）之外，主力中卫佩佩（Pepe）和中场帕利尼亚（Palhinha）也将不会出战对垒卡塔尔的比赛。卡塔尔是2022年世界杯赛主办国，在经过欧洲足联同意后，他们加入了葡萄牙所在的世界杯欧洲区外围赛A组赛事，但比赛只是热身性质，不计入小组积分。卡塔尔之前已与这一组的另四个对手塞尔维亚、爱尔兰、阿塞拜疆和卢森堡各进行了一场比赛，战绩为二胜一和一负。接下来他们将前往匈牙利对垒葡萄牙。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界杯欧洲区外围赛 葡萄牙 桑托斯 罗纳尔多 美网 卫冕失败 大坂直美：我需要休息一段时间 不敌西班牙18岁小将 西西帕斯饮恨出局