葡萄牙三大主力 无缘出战卡塔尔

葡萄牙国家足球队主帅桑托斯（Santos）昨天表示，除了已提前离队的队长罗纳尔多（Ronaldo）之外，主力中卫佩佩（Pepe）和中场帕利尼亚（Palhinha）也将不会出战对垒卡塔尔的比赛。

卡塔尔是2022年世界杯赛主办国，在经过欧洲足联同意后，他们加入了葡萄牙所在的世界杯欧洲区外围赛A组赛事，但比赛只是热身性质，不计入小组积分。卡塔尔之前已与这一组的另四个对手塞尔维亚、爱尔兰、阿塞拜疆和卢森堡各进行了一场比赛，战绩为二胜一和一负。接下来他们将前往匈牙利对垒葡萄牙。