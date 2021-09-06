克罗地亚籍前锋 曼季茹基奇宣布退役

（萨格勒布综合电）35岁克罗地亚籍前锋曼季茹基奇（Mandzukic）宣布退役，告别近20年的足球生涯。

曼季茹基奇前天在个人社交平台上宣布这一消息，附上了一双球鞋照片的同时，也以穿越时空的对话方式，写了一封信给年轻时的自己。

“亲爱的小马里奥：当你第一次穿上这双球鞋时，你甚至无法想象自己将在足坛经历什么，你会意识到，当在你退休的时刻，把这些靴子放进橱柜时，你了无遗憾。”

1986年5月21日出生的曼季茹基奇在6岁时就和家人一起移民德国，并在斯图加特附近的迪琴根球会（TSF Ditzingen）接受足球训练。2010年夏天，已经得到欧洲五大联赛赏识的他登陆德甲，加盟了沃尔夫斯堡（Wolfsburg）。

在职业联赛期间，曼季茹基奇曾先后为克罗地亚当地球会萨格勒布迪纳摩（Zagreb Dinamo）、德甲球会拜仁慕尼黑（Bayern Munich）、西甲球会体育马德里（Atletico Madrid）和意甲球会尤文图斯（Juventus）效力，帮助萨格勒布迪纳摩赢得了三次克罗地亚联赛冠军，帮助拜仁赢得了两次德甲联赛冠军，同时也帮助尤文赢得了四次意甲冠军。

本赛季，曼季茹基奇共为AC米兰（AC Milan）出场11次，但由于伤病缠身，他大部分时间都是替补出场，没有进球。

曼季茹基奇也写道：“你将在最大的舞台上进球，身着最伟大的球会球衣，去赢得最重要的奖杯。”

“当你穿着最值得骄傲的克罗地亚国家队队服时，你也将写下克罗地亚体坛一些最重要的时刻。”

随后，尤文也在社交媒体上感谢了曼季茹基奇：“我们一起经历了一次伟大的冒险，很高兴和你一起分享这段旅程。谢谢你为我们所做的一切，祝你未来好运。”

在国家队层面，曼季茹基奇共为克罗地亚出战89场比赛，打进33球。在2018年的世界杯半决赛上，曼季茹基奇在第109分钟送出精彩绝杀，帮助克罗地亚战胜英格兰挺进决赛。