称超出防疫范畴 国际足总会长指停赛事件“很疯狂”

对于巴西与阿根廷的世界杯外围赛中途被叫停一事，国际足总会长因凡蒂诺表示“很疯狂”，并指出他们已在收集有关信息，将在适当时候公布调查结果，做出相应决定。

（里约热内卢综合电）巴西与阿根廷在前天凌晨（新加坡时间）的世界杯南美洲区外围赛中途被叫停一事仍在继续发酵，国际足总会长因凡蒂诺（Infantino）昨天表示，这起事件“很疯狂”，并称此事已超出了冠状病毒防疫范畴。

因凡蒂诺还强调，球员所效力的球会在同意球员参加国家队比赛时应“更加公平”，所有人必须团结一致保护世界杯赛。

这场比赛阿根廷征召的四名英超球员全部归队，但巴西征召的九名英超球员却无人回国。

前天在圣保罗举行的巴西对垒阿根廷的世界杯外围赛在开赛五分钟后，出现巴西卫生监督局官员进入赛场迫使比赛暂停的事件，原因是四名在英超效力的阿根廷球员入境巴西时没有如实填写防疫表格，在入境前14天曾停留的国家或地区一栏没有填写英国。

根据巴西政府规定，入境巴西前14天曾到过英国、南非和印度的人士在抵达后必须隔离14天。

这四名阿根廷球员为“热刺”托特纳姆（Tottenham）的洛塞尔索（Lo Celso）和罗梅罗（Romero），以及为阿斯顿维拉（Aston Villa）效力的马丁内斯（Martinez）和布恩迪亚（Buendia）。

巴西卫生监督局：试图在赛前通知但不果

在比赛中止后，阿根廷队长梅西（Messi）对巴西卫生监督局官员采取行动的时间点表示质疑，认为阿根廷全体职球员已入境巴西三天，没有理由要等到比赛开始后才有所行动。

对此，巴西卫生监督局称，他们试图在比赛开始前通知阿根廷队，但该队职球员在球场更衣室内将门反锁，他们别无他法，只能等到阿根廷球员上场后才中止比赛。

因凡蒂诺指出，国际足总已在收集有关这场比赛的信息，将在适当时候公布调查结果，并做出相应决定。

律师：获参赛许可 阿根廷队预计不会受罚

据阿根廷媒体TYC电台报道，国际足总很可能要到明年才会做出决定，届时巴西和阿根廷已经获得或基本获得了世界杯正赛资格，如果有任何处罚，对两队应该都不会有太大的影响。

接受TYC电台采访的一名律师则认为，阿根廷不会受到处罚，因为阿根廷球员参赛获得了南美洲足总的许可，是外部力量（巴西卫生监督局）阻止了比赛进行。

巴西在本届世界杯南美洲区外围赛目前七战全胜，以21分领先群雄。阿根廷也保持不败，七战四胜三和得15分，排名第二。两队因为这起事件，现在都比其他八队少赛一场。

根据赛制，在南美洲外围赛排名前四的球队将直接进入明年卡塔尔世界杯正赛，第五名则必须进行附加赛，争夺最后一个正赛席位。