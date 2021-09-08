下周拉开帷幕 欧洲球会赛客场球迷须遵守防疫规定

（日内瓦综合电）欧洲球会赛事将于下周拉开帷幕，欧洲足联前天（9月6日）表示，新赛季欧洲冠军联赛、欧洲联赛以及首创的欧洲协会联赛将再次允许客场球迷入场，但前往的球迷仍受入境国家防疫规则的限制。

自冠状病毒疫情暴发以来，欧洲球会赛就不允许客场球迷进场。今年5月举行的欧冠和欧洲联赛决赛，也只允许少量当地球迷入场。

欧洲足联前天发出文告说：“考虑到欧洲足联成员国的不同规则和条例，欧洲足联将有关入场球迷的任何决定权，保留给当地政府和球会相关部门。”

欧洲足联还表示，完全接种疫苗和曾感染冠病但已转阴的球员，在参加这三项欧洲球会赛时不再需要接受检测。不过，由于各国规定限制，球员可能仍必须接受检测才能入境参赛。

新赛季欧冠小组赛将在本月14日开踢，首轮赛事包括英超球队曼联（Man Utd）客场出战瑞士的青年人（Young Boys），以及西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）主场迎战德甲冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

在欧洲足联做出宣布后，曼联球会也表示，任何要到老特拉福德球场观战的球迷，都必须准备好完全接种疫苗或冠病检测呈阴性的证明。

曼联球会在文告中说：“英国政府预料将从10月1日开始规定，出席大型活动的人士必须出示完全接种疫苗或冠病检测呈阴性的报告。我们将遵守这项规定，任何年满18岁的球迷，都必须出示这些证明才能入场。”