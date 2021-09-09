攻入两球助法国战胜芬兰 格里耶兹芒追平普拉蒂尼进球数

前锋格里耶兹芒梅开二度，不但助法国战胜芬兰，终止了五场比赛不胜的尴尬，还以41个进球，追平了名宿普拉蒂尼在国家队的进球数，成为法国史上历来并列第三的射脚。

（巴黎综合电）在连续五场不胜后，“高卢雄鸡”法国终于迎来了一场久违的胜利，在昨天凌晨（新加坡时间）的2022年卡塔尔世界杯欧洲区外围赛D组赛中，以2比0战胜芬兰。

前锋格里耶兹芒（Griezmann）独进两球，成为法国获胜的大功臣。他目前在国家队的进球数已增加至41个，追平了名宿普拉蒂尼（Platini），并列第三，仅排在亨利（Henry，51球）和吉鲁（Giroud，46球）之后。

法国是2018年世界杯冠军，他们自今年欧洲锦标赛小组赛以1比0小胜德国后就陷入低潮，连续五场比赛踢和对手。

此仗主场迎战芬兰，格里耶兹芒、本泽马（Benzema）和马夏尔（Martial）组成法国前线三叉戟，特奥·埃尔南德斯（Theo Hernandez）迎来国家队首秀，波格巴（Pogba）和拉比奥特（Rabiot）则坐镇中场。

格里耶兹芒分别在第25分钟和第52分钟劲射破关，助高卢雄鸡高奏凯歌，目前在D组中六战三胜三和得12分，以七分的优势领先并列第二的乌克兰和芬兰，出线形势一片大好。

格里耶兹芒赛后说：“这不是我在国家队表现最好的比赛，但我对自己和整个团队的表现非常满意。我们十分渴望赢得这场比赛，在场上付出了一切，发挥了出色的团队精神。”

“能够追平普拉蒂尼在国家队的进球数，这让我无比自豪。自从我在2014年进入国家队以来，我总是努力贡献出最好的自己，无论是在进攻或防守，我都希望做到最好。能为法国队取得41个进球，这对我来说是很大的鼓舞。”

法国主帅德尚（Deschamps）则说：“我们不是每件事都做得很好，但球队重新找回了信心。这场胜利让我们将进入正赛的命运掌握在自己手中，我们必须在11月就完成任务。”

葡萄牙轻取阿塞拜疆

在A组中，尽管队长罗纳尔多（Ronaldo）因累积黄卡禁赛，但葡萄牙还是凭着贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）、安德烈·席尔瓦（Andre Silva）和若塔（Jota）的进球，以3比0轻取阿塞拜疆。

在取得这场胜仗后，葡萄牙以13分继续领跑A组，比排名第二的塞尔维亚多出两分。

G组方面，德佩（Depay）成功戴帽，帮助荷兰以6比1大胜最后剩下10人应战的土耳其。这是27岁的德佩首次在国际赛中连中三元，荷兰的另三名建功者为克拉森（Klaassen）、蒂尔（Til）和马伦（Malen）。

荷兰六战过后积13分，反超土耳其，冲上G组头名位置。挪威昨天以5比1大胜直布罗陀，以同样积分排名小组第二，土耳其积11分名列第三。