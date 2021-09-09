索思盖特：世界杯每两年举行一届或丧失宝贵价值

（伦敦综合电）国际足总目前正在考虑将世界杯赛从每四年举行一次改为每两年一届，英格兰主帅索思盖特（Southgate）认为，这样做很可能让这项赛事丧失宝贵价值，得不偿失。

国际足总发展委员会主席温格（Wenger）正在提倡将世界杯赛改为每两年一届，但遭到许多阻碍。欧洲足联已表明，他们反对这项倡议。

索思盖特在受访时表示，球员的健康应该是首要考量，如果比赛继续增加，将让球员不胜负荷，对他们的健康将造成极大影响。

他说：“我知道我们需要不断求取进步，对一些东西做出改变。不过，有一些传统和价值是非常特别的，值得我们努力保留下去。”

“国际足总正在检讨整个赛程，也愿意跟球员沟通，更了解他们的想法，这肯定是好事，但我们不需要在这个已经十分繁忙的赛程中继续增加比赛。世界杯足球赛是一项具有传统和价值的比赛，在全球享有盛名，我对把它改成每两年一届的提议有所保留。”

“几天前我与温格见过面，对他的提案有很好的了解。我觉得有一些建议是可行的，另一些则可能行不通。整个赛程必须更简洁，现在的足球运动需要减少比赛，提高比赛质量。”

欧洲足联会长塞弗林（Ceferin）较早时曾表示，世界杯赛之所以受到全世界瞩目，正是因为它并不是一项经常举行的赛事。

他说：“每两年举办一届世界杯赛，将‘稀释’它的价值，这不是我们现在所需要的。”