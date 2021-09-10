未派队参赛东奥 国际奥委会暂停朝鲜会员资格 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 北京冬奥会即将在明年2月开幕，图为冬奥吉祥物“冰墩墩”（左）和冬季残奥会吉祥物“雪容融”（右）。（中新社） 字体大小: 小 中 大 由于朝鲜没有派出运动员参加东京奥运会，国际奥委会执委会决定，从即日起暂停朝鲜奥委会资格至2022年底，同时执委会保留重新考虑暂停期限的权利。同时，暂停资格并不意味着朝鲜运动员无法参加北京冬奥会。朝鲜以冠病疫情为由，在4月宣布退出东京奥运会。国际奥委会表示，朝鲜奥委会是唯一没有参加东京奥运会的奥委会。在东京奥运会之前，国际奥委会与朝鲜奥委会进行了数月的沟通。为了让朝鲜参赛，国际奥委会反复确认比赛是安全的，并承诺提供多种个性化方案，包括提供疫苗，但这些都被朝鲜奥委会拒绝。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 朝鲜 国际奥委会 东京奥运会 北京冬奥会 乔科维奇进四强 再遇兹维列夫 青春风暴席卷女单 18岁英国小将杀入半决赛