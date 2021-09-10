未派队参赛东奥 国际奥委会暂停朝鲜会员资格

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月10日 5:00 AM

北京冬奥会即将在明年2月开幕，图为冬奥吉祥物“冰墩墩”（左）和冬季残奥会吉祥物“雪容融”（右）。（中新社）
北京冬奥会即将在明年2月开幕，图为冬奥吉祥物“冰墩墩”（左）和冬季残奥会吉祥物“雪容融”（右）。（中新社）

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由于朝鲜没有派出运动员参加东京奥运会，国际奥委会执委会决定，从即日起暂停朝鲜奥委会资格至2022年底，同时执委会保留重新考虑暂停期限的权利。同时，暂停资格并不意味着朝鲜运动员无法参加北京冬奥会。

朝鲜以冠病疫情为由，在4月宣布退出东京奥运会。国际奥委会表示，朝鲜奥委会是唯一没有参加东京奥运会的奥委会。在东京奥运会之前，国际奥委会与朝鲜奥委会进行了数月的沟通。为了让朝鲜参赛，国际奥委会反复确认比赛是安全的，并承诺提供多种个性化方案，包括提供疫苗，但这些都被朝鲜奥委会拒绝。

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