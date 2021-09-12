帅罗回归首秀进两球助曼联痛宰喜鹊

“帅罗”罗纳尔多在昨晚对垒“喜鹊”纽卡斯尔的英超联赛中首发上阵并梅开二度，助球队大胜，完美上演回归“红魔”首秀。

（曼彻斯特综合电）相隔12年后，葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）再次披上“红魔”曼联（Man Utd）战袍就独进两球，助该队在老特拉福德球场举行的英超联赛中高奏凯歌，以4比1大胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），完美上演回归首秀。

罗纳尔多在2003年从葡萄牙体育（Sporting Portugal）加盟曼联后，为红魔出战了196场比赛，攻入84球。他在2009年转会到皇家马德里（Real Madrid），2018年加盟意甲劲旅尤文图斯（Juventus）。

帅罗在今年夏天转会窗口关闭前从尤文图斯重返曼联，与红魔签下两年合约。昨晚他首发上阵，尽管已达36岁“高龄”，但仍保持着极佳状态，为球队立下大功。

纽卡斯尔球员开赛守土有功，令曼联前线诸将无法越雷池半步。不过，喜鹊门将伍德曼（Woodman）在上半场结束前犯下大错，接球不牢，罗纳尔多在门前轻易破关，为红魔首开纪录。

下半场一开始，喜鹊后卫曼基略（Manquillo）就收复失地，令现场曼联球迷变得鸦雀无声。

红魔过后卷土重来，第62分钟帅罗射门得手，助曼联再次将比分超前。主队最后20分钟越战越勇，靠中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）和候补林加德（Lingard）各进一球，写下最后比数。

热刺惨败给水晶宫

在昨晚较早时举行的另一场比赛中，“热刺”托特纳姆（Tottenham）客场以0比3惨败给水晶宫（Crystal Palace），本赛季首次吃下败仗。

热刺在新赛季首三场联赛都以1比0获胜，昨晚城门三度失守，无法保持连胜战绩。

水晶宫新帅维埃拉（Vieira）则迎来执教球队后首胜，该队目前四战一胜二和一负得五分，落后托特纳姆四分。

双方上半场互交白卷，比赛的转捩点出现在第58分钟，热刺后卫坦冈加（Tanganga）接到第二张黄卡，遭驱逐出场。少一人应战的托特纳姆过后兵败如山倒，让对手连进三球，吞下败仗。

第76分钟，热刺中卫戴维斯（Davies）在禁区内以手触球，水晶宫获得罚球，翼将扎哈（Zaha）主踢建功，为主队拔得头筹。

水晶宫新援爱德华（Edouard）在第84分钟替补上场后展现了自己的能耐，在短短六分钟内梅开二度，助球队取得一场大胜。