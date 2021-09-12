仅菲尔米诺伤缺 红军将以强阵出战利兹 订户 来自 / 联合早报 文 / 何欣颜 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 国际足总收回禁令，阿利森今晚可为利物浦把关。（路透社） 字体大小: 小 中 大 “红军”利物浦（Liver-pool）将在今晚（新加坡时间）的英超联赛客战利兹（Leeds），原本面对不少主力缺勤的问题，不过现在已雨过天晴。巴西足总日前启动“自动限制期”，要求那些在这次国际赛期间没有给球员放行的英超球会，在未来五天内不能让那些被国家队征召、却没有归队的球员参加球会赛，违反禁令者将被国际足总直接判0比3输球，因此红军今晚一度面对无法派遣三名巴西籍主力球员——首席门将阿利森（Alisson）、防守中场法比尼奥（Fabinho）及前锋菲尔米诺（Firmino）上场的窘境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 日本乒乓球T联赛 冯天薇助涂料队取得开门红 打进美网决赛 乔科维奇距离年度全满贯仅一步之遥