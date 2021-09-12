仅菲尔米诺伤缺 红军将以强阵出战利兹

“红军”利物浦（Liver-pool）将在今晚（新加坡时间）的英超联赛客战利兹（Leeds），原本面对不少主力缺勤的问题，不过现在已雨过天晴。

巴西足总日前启动“自动限制期”，要求那些在这次国际赛期间没有给球员放行的英超球会，在未来五天内不能让那些被国家队征召、却没有归队的球员参加球会赛，违反禁令者将被国际足总直接判0比3输球，因此红军今晚一度面对无法派遣三名巴西籍主力球员——首席门将阿利森（Alisson）、防守中场法比尼奥（Fabinho）及前锋菲尔米诺（Firmino）上场的窘境。