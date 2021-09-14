欧冠小组赛开打 虽未大力引援 拜仁战巴塞仍信心满满

虽然在这个夏季的转会窗口没有大动作，德国甲级联赛冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）仍将带着满满的信心开展他们本赛季的欧洲冠军联赛。

拜仁首轮小组赛遇上的虽然是西班牙甲级联赛传统豪门巴塞罗那（Barcelona），并且是在客场作战，但刚在上轮联赛以4比1大胜上赛季德甲亚军莱比锡（Leipzig）的拜仁仍有信心目前球队的阵容足以对抗巴塞。在本赛季的德甲四轮比赛后，拜仁以3胜1负积10分暂居积分榜第二。