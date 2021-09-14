欧冠小组赛开打 虽未大力引援 拜仁战巴塞仍信心满满 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 拜仁的波兰籍前锋莱万多夫斯基本赛季依旧势不可挡。（法新社） 字体大小: 小 中 大 虽然在这个夏季的转会窗口没有大动作，德国甲级联赛冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）仍将带着满满的信心开展他们本赛季的欧洲冠军联赛。拜仁首轮小组赛遇上的虽然是西班牙甲级联赛传统豪门巴塞罗那（Barcelona），并且是在客场作战，但刚在上轮联赛以4比1大胜上赛季德甲亚军莱比锡（Leipzig）的拜仁仍有信心目前球队的阵容足以对抗巴塞。在本赛季的德甲四轮比赛后，拜仁以3胜1负积10分暂居积分榜第二。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拜仁 巴塞罗那 莱万多夫斯基 F1意大利大奖赛 费斯塔彭与哈密尔顿相撞 险酿惨剧 美网 打破乔科维奇全满贯美梦 梅德韦杰夫首夺大满贯锦标