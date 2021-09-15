世界杯每两年举行一次？ 中北美洲足总持开放态度

国际足总目前正在考虑将世界杯赛从每四年举行一次改为每两年一届，中北美洲与加勒比海区足总表示，他们对这项提议持开放态度。

国际足总发展委员会主席温格（Wenger）正在提倡将世界杯赛改为每两年一届，但遭到许多阻碍。欧洲足联和南美洲足总已经表明，他们反对这项倡议。

不过，中北美洲与加勒比海区足总认为，如果创造一个全新的足球赛程意味着减少国际赛事窗口和球员旅行的时间，以及减少无谓的友谊赛，那他们会支持这项提议。