世界杯每两年举行一次？ 中北美洲足总持开放态度 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月15日 5:00 AM 对于是否要将世界杯赛改为每两年一届，各大洲足总看法不一。（路透社） 字体大小: 小 中 大 国际足总目前正在考虑将世界杯赛从每四年举行一次改为每两年一届，中北美洲与加勒比海区足总表示，他们对这项提议持开放态度。国际足总发展委员会主席温格（Wenger）正在提倡将世界杯赛改为每两年一届，但遭到许多阻碍。欧洲足联和南美洲足总已经表明，他们反对这项倡议。不过，中北美洲与加勒比海区足总认为，如果创造一个全新的足球赛程意味着减少国际赛事窗口和球员旅行的时间，以及减少无谓的友谊赛，那他们会支持这项提议。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界杯 温格 中北美洲与加勒比海区足总 三巨头年龄渐老 男网将如女网涌现新天王 深圳因防疫关系无法举办 今年WTA年终总决赛 改在墨西哥举行