阿富汗女足青年队出逃到巴基斯坦

（巴基斯坦拉合尔综合电）阿富汗国家女足青年队的成员和她们的家人前天从陆路关卡抵达巴基斯坦，避免在塔利班掌权后受到迫害。

这批在14岁以下、16岁以下和18岁以下队踢球的球员，原本上个月就想逃离阿富汗，但没有成功。当时，阿富汗国家女足队成员成功逃离，飞往澳大利亚。

塔利班政府禁止阿富汗女性参与体育运动，阿富汗国内许多女子运动员都担心塔利班掌权后会遭到清算，纷纷计划逃离国家。国际足球安全协会在巴基斯坦的大使萨尔达尔表示，这些女足青年队球员与他取得了联系，希望他能给予援助。他说：“我过后写信给巴基斯坦总理伊姆兰汗，他答应让她们入境。”

前天抵达巴基斯坦城市拉合尔的有大约75人，她们将在这里居住一个月后，才各自前往不同的国家。据报道，还有30多名阿富汗女足队成员希望可以进入巴基斯坦。

在塔利班接过阿富汗政权后，阿富汗国家女足队前队长穆赫塔吉·波帕与世界职业足球员协会取得联系，与澳洲、美国、英国等六国当局合作，将女子足球员和他们的家属列入撤离名单，登上飞往安全地点的飞机。到目前为止，已有大约150人在这项援助计划下离开阿富汗。

世界职业足球员协会在发出的文告中说：“这些年轻女子运动员一直处于危险之中，我们代表她们感谢国际社会向她们伸出援手，让她们和家人得以撤离，我们希望能继续帮助更多女子运动员离开阿富汗。”

穆赫塔吉·波帕则说：“在危机时刻，所有阿富汗女子足球员一直保持勇敢坚强，我希望她们可以在其他地方过着更好的生活。”

阿富汗各级国家女足队成立于2007年，但当地女性从事体育活动一直被视为是违抗塔利班的政治行动。在美国支持的阿富汗政府垮台后，这些球员纷纷删除她们与球队在社交媒体上的贴文和照片，以免遭到清算和报复。