梅西表现平平 大巴黎爆冷遭布鲁日逼平

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月17日 5:00 AM

梅西（右）在下半场拼抢中放倒了布鲁日球员，吃到他在大巴黎的第一张黄牌。（法新社）
梅西（右）在下半场拼抢中放倒了布鲁日球员，吃到他在大巴黎的第一张黄牌。（法新社）

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梅西（Messi）、姆巴佩（Mbappe）、内马尔（Neymar）联袂首发，巴黎圣日耳曼（PSG）被比甲劲旅布鲁日（Brugge）1比1逼平，爆出大冷门。首次代表大巴黎首发出战欧冠的梅西表现平平，主帅波切蒂诺（Pochettino）称，锋线三叉戟还需时日才能绽放光芒。

欧冠首轮小组赛昨天凌晨结束所有比赛，处在A组的大巴黎做客比利时甲级联赛队伍布鲁日。大巴黎在比赛进行到第14分钟率先打破僵局，布鲁日在第26分钟扳平比分，此后双方再无球进账，最终布鲁日1比1逼平大巴黎。

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