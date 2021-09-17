梅西表现平平 大巴黎爆冷遭布鲁日逼平

梅西（Messi）、姆巴佩（Mbappe）、内马尔（Neymar）联袂首发，巴黎圣日耳曼（PSG）被比甲劲旅布鲁日（Brugge）1比1逼平，爆出大冷门。首次代表大巴黎首发出战欧冠的梅西表现平平，主帅波切蒂诺（Pochettino）称，锋线三叉戟还需时日才能绽放光芒。

欧冠首轮小组赛昨天凌晨结束所有比赛，处在A组的大巴黎做客比利时甲级联赛队伍布鲁日。大巴黎在比赛进行到第14分钟率先打破僵局，布鲁日在第26分钟扳平比分，此后双方再无球进账，最终布鲁日1比1逼平大巴黎。