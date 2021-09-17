梅西表现平平 大巴黎爆冷遭布鲁日逼平 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 梅西（右）在下半场拼抢中放倒了布鲁日球员，吃到他在大巴黎的第一张黄牌。（法新社） 字体大小: 小 中 大 梅西（Messi）、姆巴佩（Mbappe）、内马尔（Neymar）联袂首发，巴黎圣日耳曼（PSG）被比甲劲旅布鲁日（Brugge）1比1逼平，爆出大冷门。首次代表大巴黎首发出战欧冠的梅西表现平平，主帅波切蒂诺（Pochettino）称，锋线三叉戟还需时日才能绽放光芒。欧冠首轮小组赛昨天凌晨结束所有比赛，处在A组的大巴黎做客比利时甲级联赛队伍布鲁日。大巴黎在比赛进行到第14分钟率先打破僵局，布鲁日在第26分钟扳平比分，此后双方再无球进账，最终布鲁日1比1逼平大巴黎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 梅西 大巴黎 姆巴佩 巴黎圣日耳曼 波切蒂诺 内马尔 美体操队医性侵事件 西蒙妮怒斥FBI渎职 美高球名将科普卡 要在大赛冠军数上赶超伍兹与尼克劳斯