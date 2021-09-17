舒马赫妻子透露 车王本可避开滑雪事故 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月17日 5:00 AM 舒马赫之子米克·舒马赫今年成为F1车手，但他无法从父亲那里得到建议。（法新社） 字体大小: 小 中 大 有关“车王”舒马赫的纪录片前天开始在流媒体平台网飞（Netflix）上映。舒马赫的家人在纪录片中透露了一些之前鲜为人知的细节。舒马赫妻子科琳娜表示，在滑雪事故前，舒马赫曾向家人表示当地积雪状况不佳，考虑改去跳伞，不料却还是决定去滑雪，事故就此发生。科琳娜在纪录片中表示，2013年的滑雪事故，舒马赫当时在抵达法国美丽贝尔（Meribel）滑雪场后曾向家人表示，当地雪况“不理想”，不如改飞去阿联酋迪拜跳伞。可惜的是，舒马赫还是选择去滑雪，最终悲剧在当年12月29日发生，车王至今没有康复。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 舒马赫 Netflix 世界一级方程式赛车 美体操队医性侵事件 西蒙妮怒斥FBI渎职 美高球名将科普卡 要在大赛冠军数上赶超伍兹与尼克劳斯