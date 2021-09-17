舒马赫妻子透露 车王本可避开滑雪事故

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年9月17日 5:00 AM

舒马赫之子米克·舒马赫今年成为F1车手，但他无法从父亲那里得到建议。（法新社）
舒马赫之子米克·舒马赫今年成为F1车手，但他无法从父亲那里得到建议。（法新社）

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有关“车王”舒马赫的纪录片前天开始在流媒体平台网飞（Netflix）上映。舒马赫的家人在纪录片中透露了一些之前鲜为人知的细节。舒马赫妻子科琳娜表示，在滑雪事故前，舒马赫曾向家人表示当地积雪状况不佳，考虑改去跳伞，不料却还是决定去滑雪，事故就此发生。

科琳娜在纪录片中表示，2013年的滑雪事故，舒马赫当时在抵达法国美丽贝尔（Meribel）滑雪场后曾向家人表示，当地雪况“不理想”，不如改飞去阿联酋迪拜跳伞。可惜的是，舒马赫还是选择去滑雪，最终悲剧在当年12月29日发生，车王至今没有康复。

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