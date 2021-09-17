美体操队医性侵事件 西蒙妮怒斥FBI渎职

据美国司法部的内部调查报告显示，美国体操队早在2015年就首次向联邦调查局印第安纳波利斯的外地办事处提起指控，但FBI并没有以“非常严肃的态度”处理此案。由于他们的推迟调查，导致更多受害者遭到前队医纳萨尔的性侵犯。

（华盛顿综合电）曾在奥运会赢过四枚金牌的美国体操名将西蒙妮·拜尔斯在当地时间周三强忍泪水，向议员们讲述美国联邦调查局（FBI）和美国体操界的相关人士如何对她和其他数百名运动员遭受前队医纳萨尔的性侵事件视而不见。

西蒙妮日前出席参议院司法委员会听证会，她说道：“明确地说，我谴责纳萨尔和纵容他性侵的整个体系，联邦调查局也难辞其咎。”

这名24岁的体操好手和另外三体操运动员麦凯拉·马罗尼、艾丽·雷斯曼以及玛吉·尼科尔斯一同以受害者身份指证纳萨尔性侵。

她补充说，美国体操协会和美国奥委会没有及时采取行动，而FBI则对这个情况视而不见，导致纳萨尔在最终被捕前还继续性侵更多受害者长达一年多。

篡改口供特工已被解雇

FBI局长克里斯托弗·雷表示，他对纳萨尔性侵案件的拖延以及对受害者造成的痛苦感到“深深的歉意”。他没有为他们的作为找借口，并透露他们已解雇了一名特工，这位特工在2015年对关于麦凯拉的口供篡改了细节。

“这件事发生在任何一个星球上都是不可接受的。”

麦凯拉生气地说，她在2015年用了三个小时在电话里告诉FBI她被队医性侵犯的经过，可是这个遭遇并没有被当局记录下来，甚至还被扭曲。这几名体操运动员表示，她们对FBI未能在他们举报后立即采取行动的行为感到愤怒。甚至当FBI联系她们时，这些特工们还试图淡化性侵犯的严重性。

队医已被判坐牢175年

人面兽心的队医纳萨尔最终被判罪成，他因性侵百多位女性被判处175年刑期。

据美国司法部7月发布的一项内部调查报告显示，美国体操队早在2015年就首次向联邦调查局印第安纳波利斯的外地办事处提起指控，但FBI并没有以“非常严肃的态度”处理此案。

FBI在同年9月只查问了麦凯拉这名证人。一直到2017年2月，他们才以持有儿童色情图片的罪名逮捕了纳萨尔，才将那次记录在一份名为“302”的官方报告拿出来。

由于他们的推迟调查，导致更多受害者遭到纳萨尔的性侵犯。对于当局的延迟调查导致有更多的受害者，西蒙妮认为她们都应该得到相关的回复，而队友艾丽则对美国体操协会和美国奥委会的行为感到非常失望。

她说：“为什么这些组织都没有警告任何人？早在被公开之前，美国体操协会和奥委会都知道纳萨尔的性侵行为，他们却放任不管。”