美高球名将科普卡 要在大赛冠军数上赶超伍兹与尼克劳斯

（纽约综合电）虽然已经是四度赢得高尔夫球大赛冠军，但美国高尔夫球名将科普卡的志向不仅于此。31岁的科普卡日前豪言，要追上“老虎”伍兹和杰克·尼克劳斯这两位高球传奇，前者的大赛冠军数是15个，后者是历史最高的18个。

在接受《高尔夫球文摘》（Golf Digest）杂志采访时，科普卡说：“我的想法是，我要在大赛冠军数上追上伍兹。我坚信这一点，我看不出有什么能够阻挡我达成这一目标。”

科普卡已经31岁，而1975年出生的伍兹在31岁时已经夺下了12座大赛冠军。不过科普卡不认为年龄是障碍。

他说：“我31岁，还有14年左右的职业生涯。如果我一年赢一次的话，我甚至能追上杰克（尼克劳斯）。有人以为我是自大，不是这样的，我只是有自信。如果没有这样的信念，我就不应该继续打球。如果我不这么认为，那打球还有什么意思？”

谈莱德杯言论招来批评

科普卡在这次采访中还谈到了莱德杯高尔夫球团体赛。他说：“（莱德杯）非常不同。实话实说，有些慌乱，有些怪诞。我不想说那是糟糕的一周。我们都是非常独立的个人，每个人都有自己的做事流程，不同的做事方式。而现在，我们这个时候要开会，要做这样，要做那样。这与大赛周期间发生的一切完全是相反的。”

科普卡的这番言论引来批评，2008年曾率队夺冠的莱德杯美国队前队长保罗·阿辛格说：“我不确定科普卡是否热爱莱德杯。如果他不爱比赛，那么他应该放弃那个位置，让热爱莱德杯的人进去参赛。”科普卡对此回应称.：“我一定会去参赛的，我已经做好了准备。”