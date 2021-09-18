体育改变命运 字母哥母亲与幼弟获得希腊公民权

字母哥“安特托孔波”他们的父母在上世纪90年代初作为非法移民，从尼日利亚前往希腊居住。一家通过体育改变命运，不仅兄弟三人在NBA赛场上表现抢眼，一家人也都获得了希腊公民权。希腊总理前天亲自为字母哥的母亲和幼弟颁发公民权。

（雅典综合电）“字母哥”扬尼斯·安特托孔波载誉返乡，受到希腊总理米佐塔基斯接见。米佐塔基斯还准备了一个特别的仪式，他在总理官邸亲自为字母哥的母亲维罗妮卡和幼弟亚历克斯颁发公民权，除了在尼日利亚出生的长兄外，安特托孔波一家都拥有了希腊公民身份。

安特托孔波在母亲和弟弟获得公民权后说：“我们一直自认为是希腊人，现在我们有了官方证件，我们都非常开心。亚历克斯和我妈妈现在也是希腊公民了。”

米佐塔基斯在颁发公民权仪式上说，安特托孔波一家展现了“我们理想中的希腊”，是一个“勇于尝试、勇于拼搏、努力战胜困难的希腊，并且一家人永远都要在一起，这是一个令我们所自豪的希腊。他还特别称赞母亲维罗妮卡说，维罗妮卡将孩子们都培养成了有尊严、有个性的人。

年少时属无国籍人士

安特托孔波的父母在上世纪90年代初作为非法移民，从尼日利亚前往希腊居住。扬尼斯在家中排行第三，有两个哥哥和两个弟弟。

除了长兄弗朗西斯外，其余兄弟四人都出生在希腊首都雅典。不过由于父母没有希腊公民身份，受希腊法律限制，安特托孔波兄弟年少时都是无国籍人士，一家人的生活也十分穷困。

1994年出生的字母哥在13岁时才开始接受篮球训练，很快就展露出天赋，但直到2013年5月，也就是他参加NBA选秀前两个月，他才终于获得希腊公民身份，得以合法离开希腊前往美国继续篮球生涯。在此之前，在球队前往国外比赛时，扬尼斯都只能留在希腊。

二哥萨纳西斯和扬尼斯一同获得希腊公民权，并在2014年入选NBA。三弟科斯塔斯则在2016年获得公民权。兄弟三人都在NBA打球，并且都获得了NBA总冠军。

当然其中最成功的还是是扬尼斯。他在今年率领密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）时隔50年夺得NBA总冠军，在连续夺得最有价值球员、总冠军、总决赛最有价值球员以及最佳防守球员等等多项大奖之后，扬尼斯已经是NBA首屈一指的球星，也是当今篮坛最具实力的球员之一。

20岁幼弟亚历克斯也是一位具有天赋的篮球运动员。他在今年的NBA选秀中落选，目前正努力表现，希望获得NBA球队青睐。由于年纪关系，亚历克斯在今年3月才申请成为希腊公民。安特托孔波一家的父亲查尔斯已经在2017年去世，但他至少看到了几个儿子在NBA中日渐崛起。