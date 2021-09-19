日本乒乓球T联赛 冯天薇不敌于梦雨涂料队仍获三连胜

我国两名女将冯天薇和于梦雨昨天在单打赛中相遇，虽然冯天薇以1比3失利，但她所效力的涂料队仍以大比分3比2险胜生命红精灵队，豪取三连胜。

日本乒乓球T联赛昨天主场作战的涂料队以大比分3比2险胜生命红精灵队，豪取三连胜，领跑积分榜，同时也送给了后者本赛季首败。

此战，我国女将冯天薇和于梦雨在单打赛中相遇，上演“新加坡内战”，结果冯天薇以1比3失利。赛后，冯天薇对《联合早报》说：“我们打得都很正常，自己还在慢慢找回感觉。”

昨天下午，冯天薇效力的涂料队迎来本赛季最强对手生命红精灵队，后者连续三个赛季问鼎冠军。球员除了于梦雨外，还有平野美宇、 长﨑美柚等本土新星。本赛季自9月10日揭幕以来，生命红精灵队分别战胜九州、神奈川和名古屋队，豪取三连胜。

涂料队之前则打了两场比赛，首场以4比0横扫神奈川队，前天又以3比2击败了名古屋队，两战两胜。不过，第二场比赛冯天薇休战。昨天是涂料队主场作战，比赛在东京附近的大分举行。据悉，目前当地冠状病毒疫情形势依然严峻。

在国际乒坛因疫情而大幅度减少赛事的情况下，球员都很珍惜每场比赛。因为通过实战，能对保持自己的竞技状态、心理健康具有积极的影响。

在今年东京奥运会上，德国名将单晓娜与队友合作获得女团第四名。上赛季代表涂料队参赛让她受益匪浅。本赛季单晓娜再度加盟该队，昨天与永尾尭子搭档出战首盘双打，结果先赢后输，以11比9、6比11、12比14被森樱守／麻生麗名逆转。

涂料队以大比分0比1落后，冯天薇上场对阵本赛季首次亮相的于梦雨，结果以6比11、11比9、2比11、9比11输掉了这场“内战”。随后， 凭借加藤美悠独得两分，大藤沙月拿下一分，涂料队以大比分3比2险胜对手，

尽管此战没能给球队添分，但对于一直饱受疫情影响，在困难的训练环境中寻求突破的冯天薇来说，每场比赛每次胜负都是一次历练，都值得顽强的坚持下去。

从现在到10月底，涂料队还有六场比赛，冯天薇虽然不知道自己能否出战，但仍会认真对待每天的训练，在后奥运时期找回状态，做好随时上场的准备。