图赫尔：坎泰替补出阵 下半场调整心态 切尔西大胜热刺

（伦敦路透电）“蓝军”切尔西（Chelsea）前天晚上（新加坡时间）在英超第五轮联赛下半场连进三球，以3比0横扫主场作战的“热刺”托特纳姆（Tottenham）。主帅图赫尔（Tuchel）赛后表示，关键时刻换人带来了决定性的影响。

蓝军和热刺上半场均无建树，将0比0的比分带到下半场。图赫尔在中场休息后把芒特（Mount）换下，改让坎泰（Kante）替补出场，这是后者自对阵利物浦（Liverpool）受伤后首次上场。

坎泰的出现不只让切尔西控制了中场，他还和席尔瓦（Silva）及吕迪格（Rudiger）取得进球，帮助球队获得大胜，与利物浦、曼联（Man Utd）同积13分，并以净胜球优势，与红军并列榜首。

当图赫尔被媒体问及中场休息前后因中场的改变造成的明显差异时，他说他在中场休息时和球员的谈话改变了心态。

这名德国籍教练说：“我们没有改变阵型，但这可能是关键所在。事实上我们只是用更多的信念、活力和实力来展现阵型，上半场比赛我们靠的是技术，忘了在比赛中应采取的正确态度。”

“如果你让当恩戈洛（坎泰）坐在替补席上，又想要提升球队表现时，他就是你需要的球员。我们需要这种势头，也展现出来了，下半场的表现很好，我们配得上这场胜利。”

图赫尔形容坎泰是独一无二的，并说后者现在已经从伤病中康复了，对球队来说是好事。

热刺再吃败仗 凯恩表现不佳

但对于热刺来说，这场令人沮丧的失利却是如此熟悉，因为这是他们在英超赛场第32次败给对方，在过去59次交手中只赢过七次。

热刺上半场有一些积极的表现，恩登贝莱（Ndombele）本赛季首次首发，但前锋凯恩（Kane）的表现却有些低调，让主帅努诺（Nuno）感到担忧。

这是自2015／16赛季以来，凯恩第一次在个人参与的前四轮英超比赛中没有取得进球。

自前一周0比3不敌水晶宫后，热刺本周背靠背丢了六个球。

他说：“我们的失球方式非常令人失望，而且也很难重新掌控比赛。切尔西是一支非常优秀的球队，我们还有很多东西需要改进。但上半场我们真的踢得很好，这是积极的一面。”