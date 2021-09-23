与76人彻底决裂 西蒙斯何去何从？

西蒙斯一心离队，拒绝去76人训练营报到，也拒绝为该队出战。这名技术缺陷明显的全明星球员已经和76人决裂，但几乎没有球队愿意给出令76人满意的交易筹码。

（费城综合电）美国职业篮球赛（NBA）劲旅费城76人（Philadelphia 76ers）与队内全明星球员西蒙斯（Simmons）的关系已经很难修复。76人季前训练营将在下周开幕，据报道称，西蒙斯拒绝去训练营报到，也拒绝在新赛季中为76人出场。

ESPN名记“沃神”沃纳罗斯基（Wojnarowski）报道，25岁的西蒙斯已经告知76人，他不会回归球队的训练营，也不会再为76人打球。在过去的休战期中，76人一直在尝试通过交易将西蒙斯送到其他球队，但一直没有球队给出令76人满意的报价。

身为全明星后卫 西蒙斯不会投篮

西蒙斯在2016年以“状元秀”’身份加盟76人，五年时间在个人荣誉上堪称耀眼，曾当选NBA最佳新秀、三次入选全明星赛，两次入选最佳防守阵容，一次入选最佳阵容三队。他和恩比德（Embiid）并列，是76人最为倚重的“双子星”。

然而问题在于，身高2米11的西蒙斯在场上几乎无所不能，控球、传球、抢篮板、防守无一不精，运动能力也堪称完美，唯一的遗憾是，他几乎完全不会投篮。作为一名控卫球员，他在前两个赛季一个三分球也没能命中，生涯至今三分命中率14.7%，罚球命中率则是50%。每年休赛期都会传出西蒙斯苦练三分投篮的视频，但赛季开始后他的投篮表现总会再次令球迷绝望。

让费城球迷彻底死心的是，西蒙斯因为投篮不佳，在拼抢激烈的季后赛中几乎失去了得分的自信心。上赛季季后赛第二轮对阵亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）的抢七大战中，西蒙斯关键时刻面对上空篮的机会居然选择传球，导致76人此次进攻失败，最终败北遭淘汰出局。

恩比德赛后公开表示，那就是比赛的转折点。主帅里弗斯（Rivers）则说：“不确定西蒙斯能否胜任总冠军球队的控球后卫。”

76人难以获得满意交易回报

队友和主帅的公开抨击，让西蒙斯确定与76人分道扬镳，坚决要求离队。可是问题在于，76人希望得到一名全明星球员级别的交易回报，最好能就此奠定球队夺冠基础。

不过，其他球队对于技术缺陷明显的西蒙斯不愿意出高价，再加上西蒙斯与76人关系破裂，这让其他球队更加相信，可以低价将其引进。根据报道，最有兴趣引进西蒙斯的是休斯敦火箭（Houston Rockets），但火箭中并没有令76人感兴趣的球员能用于交易。

西蒙斯新赛季薪水将高达3300万美元（约4455万新元）。按照合约规定，76人已经在7月1日支付了25%，10月1日还需再支付25%，而新赛季要在10月19日才会开始，也就是赛季尚未开战，西蒙斯就可以领到一半年薪。训练营将在9月28日开始，如果西蒙斯坚持不报到的话，不知76人是否会在10月1日如约支付薪水。