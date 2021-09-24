一球险胜红魔 铁锤帮硬碰曼市争复赛资格

（伦敦综合电）“铁锤帮”西哈姆（West Ham）在昨天凌晨的英格兰联赛杯第三圈比赛上客场1比0力挫“红魔”曼联（Manchester United），将在第四圈比赛硬碰捍卫奖杯的曼市（Manchester City）。

西哈姆刚在上周末的英格兰超级联赛1比2不敌曼联，林加德（Lingard）比赛结束前轰入制胜球，诺布尔（Noble）在伤停补时主罚失手，错失扳平良机。不过短短三天后，西哈姆就成功复仇，凭借兰奇尼（Lanzini）在开赛后九分钟得到进球，将红魔淘汰出局。