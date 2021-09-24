一球险胜红魔 铁锤帮硬碰曼市争复赛资格 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM ▲兰奇尼（中）的这个进球为西哈姆取得了最后胜利。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （伦敦综合电）“铁锤帮”西哈姆（West Ham）在昨天凌晨的英格兰联赛杯第三圈比赛上客场1比0力挫“红魔”曼联（Manchester United），将在第四圈比赛硬碰捍卫奖杯的曼市（Manchester City）。西哈姆刚在上周末的英格兰超级联赛1比2不敌曼联，林加德（Lingard）比赛结束前轰入制胜球，诺布尔（Noble）在伤停补时主罚失手，错失扳平良机。不过短短三天后，西哈姆就成功复仇，凭借兰奇尼（Lanzini）在开赛后九分钟得到进球，将红魔淘汰出局。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西哈姆 曼联 联赛杯 卡纳瓦罗与广州恒大提前解约 大坂直美宣布退出印第安韦尔斯网球赛