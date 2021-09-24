美奥委会规定运动员 参加北京冬奥 须接种冠病疫苗

美国奥林匹克和残奥委员昨天推出新政策，所有参加2022年北京冬奥会的运动员都需接种冠病疫苗。

据路透社报道，美国奥林匹克和残奥会首席执行官萨拉·赫什兰（Sarah Hirshland）在一封信件中提到冠病疫苗接种的新规定。她表示，自2021年11月1日起，美国奥林匹克和残奥会委员会将要求所有工作人员、运动员和使用协会设施（包括培训中心）的人，都将全面接种冠病疫苗。而在未来的奥运会和残奥会上，这一要求将适用于整个美国代表团。