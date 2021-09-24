美奥委会规定运动员 参加北京冬奥 须接种冠病疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月24日 5:00 AM 东奥期间，美泳手迈克尔·安德鲁因未接种疫苗，且未戴口罩与媒体互动，饱受批评。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国奥林匹克和残奥委员昨天推出新政策，所有参加2022年北京冬奥会的运动员都需接种冠病疫苗。据路透社报道，美国奥林匹克和残奥会首席执行官萨拉·赫什兰（Sarah Hirshland）在一封信件中提到冠病疫苗接种的新规定。她表示，自2021年11月1日起，美国奥林匹克和残奥会委员会将要求所有工作人员、运动员和使用协会设施（包括培训中心）的人，都将全面接种冠病疫苗。而在未来的奥运会和残奥会上，这一要求将适用于整个美国代表团。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 冬奥会 国际奥委会 东京奥运会 卡纳瓦罗与广州恒大提前解约 大坂直美宣布退出印第安韦尔斯网球赛