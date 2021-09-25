两大强援加盟公牛新赛季大有作为

公牛是NBA在休赛期中实力进步最显著的球队，在获得德罗赞和鲍尔两名优秀球星之后，他们在新赛季有望跻身东岸前四，自2017年以来首次晋级季后赛。

美国职业篮球赛（NBA）传统劲旅芝加哥公牛（Chicago Bulls）自2017年就一直与季后赛无缘，但在今夏休战期中，他们展开大手笔引援，接连引进朗佐·鲍尔（Lonzo Ball）和德罗赞（DeRozan）两大强援，再加上原有的拉文（LaVine）和武切维奇（Vucevic），公牛拥有一支强势而均衡的阵容，在东岸大有作为。

公牛上个赛季就已经十分接近季后赛，他们当时排名东岸第11位，距离跻身前10、进入东岸附加赛就只差两个胜场。扣篮王拉文在公牛效力四个赛季，每个赛季都有明显进步，场均得分由2017-18赛季的16.7分，上升到上赛季的27.4分。

不过，拉文上赛季在公牛还是缺少帮手，虽然赛季中段球队通过交易获得全明星中锋武切维奇，大大加强了内线实力，但原本被视作是“双子星”之一的芬兰球星马尔卡宁（Markkanen）进步不如预期，上赛季沦为球队候补，如今已经离队。公牛在控卫位置上也存在明显短板，2019年七号新秀柯比·怀特（Coby White）上赛季后半段晋升为主力，但其防守和穿针引线能力都有明显不足。

如今这两大短板都已得到弥补，公牛没有付出太大代价，就获得了德罗赞和鲍尔这两名即战力充沛的球星。

32岁的德罗赞是优秀的得分手，2016-17赛季是他职业生涯巅峰，当时他场均可以得到27.3分。

上赛季在圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）这个讲究团队篮球的进攻体系中，德罗赞场均得分下降到21.6分，但能送出生涯最高的6.9次助攻。德罗赞拥有丰富的进攻技巧，当今NBA能够在背身进攻中做出华丽脚步移动的外线球员已经不多，德罗赞绝对是其中的佼佼者。

网罗了德罗赞后，公牛已经拥有三名上赛季场均得分在20分以上的球员。公牛也为他们准备好了一名传球能力出众的控卫，那便是“球哥”鲍尔。

鲍尔拥有1米98的身高，在控卫位置上，他的防守能力堪称优秀。

此外，他串联球队的能力很少有人怀疑。虽然鲍尔的三分投篮姿势至今还是让人感觉有些奇怪，但他上赛季的三分球命中率已经达到了37.8%，是职业生涯最高水平。他上赛季的罚球命中率更是从之前的56.6%上升到78.1%。练就了一手不俗的投篮功夫后，他有望在公牛迎来一个脱胎换骨的新赛季。

拉文对两名新队友的到来感到欣喜，他说：“交易得到德罗赞和鲍尔，这展示了球队管理层想要将球队打造成竞争者的决心。我们现在拥有一支全新的球队，很期待能够走上球场比赛，我对于这个休赛期球队的引援工作感到非常开心。”

新赛季是拉文的合同年，这意味着他肯定会卖力表现。此外，在得到两大球星之余，公牛也收获了几名实力派的轮换球员，包括之前在洛杉矶湖人（LA Lakers）深受欢迎的后卫卡鲁索（Caruso）。

在东岸球队中，目前公牛的实力只逊于密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）、布鲁克林网（Brooklyn Nets）和费城76人（Philadelphia 76ers），新赛季该队不仅很有希望打入久违的季后赛，还有可能在东岸获得前四排名。